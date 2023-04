Kleinbasler Manufaktur Die Basler Kaffeerösterei Haenowitz und Page wird Teil der Wyniger Gruppe Kaffee, nachhaltig produziert, direkt von den Bauern eingekauft und im Kleinbasel geröstet, dies ist die Geschäftsphilosophie der Kaffeerösterei Haenowitz und Page. In Zukunft wird die Rösterei Teil der Wyniger Gruppe sein.

Die Kaffeerösterei Haenowitz und Page wird neu Teil der Wyniger Gruppe. Symbolbild: Andrea Zahler

Bei der Aktienmühle im Kleinbasel werden seit elf Jahren handwerklich Kaffeebohnen geröstet. Quasi als Antithese zum Kapselkaffee betreiben Dina Horowitz, James Page und Reto Häner die Rösterei Haenowitz und Page. Direct Trade ist von Anfang an ihre Philosophie. Das bedeutet, dass sie die Bohnen direkt von den Produzentinnen und Produzenten in den Herkunftsländern beziehen. Die Bäuerinnen und Bauern verdienen ohne Zwischenhändler mehr an ihren Produkten.

Nun wird die Rösterei Teil der Gastrogruppe Wyniger. Die Philosophie soll aber beibehalten werden. Dies garantiere die Zusammenarbeit mit Wyniger: «Dass wir weiterhin Kaffee auch im Direct Trade handeln können, war uns bei der Wahl unseres Partners besonders wichtig.» schreibt Haenowitz und Page in einer Medienmitteilung zur Übernahme. Die bisherigen Betreiber Dina Horowitz und James Page wenden sich neuen Aufgaben zu. Reto Häner bleibt dem Unternehmen als Geschäftsführer erhalten. (anm)