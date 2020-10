Kleine Verwirrung bei der Auszählung der Grossratswahlen

Amerikanische Präsidentschaftswahlen und Baseball haben eines gemeinsam: Selbst ausführliche Erklärungen machen nicht wirklich nachvollziehbar, nach welchen Regeln eigentlich gezählt wird. Dass auch hierzulande die Politregeln nicht einfach zu verstehen sind, hat sich bei den Basler Grossratswahlen gezeigt. Selbst ausgewiesene Fachleute kamen beim autonomen Nachvollzug der von der Staatskanzlei vorgelegten Zahlen ins Straucheln.

Auch Claude Longchamps, der Mann mit der Fliege und langjähriger Doyen der Politerklärer musste nachfragen – was er per Twitter machte: «Was ist nun für die Sitzzuteilung massgeblich? Stimmen- oder Wähleranteile?»

Die ganz korrekte Antwort wäre: Massgebend für die Sitzzuteilung für den Grossen Rat sind die Parteistimmen als Total der Kandidaten- und Zusatzstimmen, dies jedoch auf der Ebene Wahlkreis je Partei. Dabei ist zu beachten, dass in grossen Wahlkreisen mehr Stimmen zu vergeben sind als in kleinen. Für das Gesamtbild sind allerdings die gewichteten Wähleranteile aussagekräftiger. – Alles klar?

Die Irritation kam auf, nachdem die Auszählung am vergangenen Sonntag nicht reibungslos verlaufen war. Die Staatskanzlei war gegenüber ihrem eigenen Fahrplan stark in Verzug gekommen, zudem publizierte sie in der Eile keine – im Detail – fehlerfreien Daten und schliesslich erhob sie in ihrer Kommunikation vor allem die Stimmenanteile der Parteien.

Dies soll sich künftig ändern, meint der Vize-Staatsschreiber Marco Greiner auf Anfrage: «Wir mussten feststellen, dass gesamtkantonal die Statistik über die gewichteten Wähleranteile gefragt und auch sinnvoller ist, weshalb wir diese Darstellung überdenken werden.»

Gegenüber Longchamp hatte die Staatskanzlei per Twitter noch eine andere Antwort: «Das betreffende Statistikdokument ist historisch gewachsen.» In früheren Jahren seien die Begriffe Wähleranteil und Stimmenanteil nicht einheitlich verwendet worden, und dies habe auch in der Vergangenheit zu Anfragen geführt.

Stimmen-, Wähleranteil oder Parteienstärke

Die SP als grösste Partei von Basel-Stadt hat bei den Wahlen aber nicht nur einen Stimmenanteil von 31,55 Prozent und einen Wähleranteil von 30,02 Prozent erzielt, sondern auch eine Parteienstärke von 32,2 Prozent. Diese letzte Währung, die zur weiteren Verwirrung beiträgt, hat das Bundesamt für Statistik auf ihrer Website publiziert. Die Parteienstärke ist dabei eine rechnerische Grösse, um einen über alle Wahlkreise hinweg vergleichbaren Wert zu erhalten. Dazu wird ein fiktiver Wähler geschaffen nach der Formel: Anzahl Stimmen durch Anzahl der vergebenden Stimmen. Da auch leere Stimmen abgegeben werden, entsteht eine Unschärfe, die zu den entsprechenden Differenzen führt.

Zumindest die Baseball-Regeln sind einfacher zu verstehen.