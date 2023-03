Kleinhüningen Land in Sicht: Das Hafenfest Basel 2023 findet am ersten Juni-Wochenende statt Die Schweizerischen Rheinhäfen organisieren ihr erstes Hafenfest seit 2017. Sie werben mit unterschiedlichen Attraktionen für die nautisch Interessierten, aber auch absolute Landratten kommen auf ihre Rechnung.

Das letzte Hafenfest in Kleinhüningen fand 2014 statt. Archivbild: Erich Meyer

In knapp 70 Tagen ist es so weit: Das Hafenfest Basel findet seit längerer Zeit wieder statt. Zum 101-Jahr-Jubiläum der Eröffnung des Hafenbeckens I in Kleinhüningen veranstalten die Schweizerischen Rheinhäfen ein Volksfest für Jung und Alt. Am ersten Juni-Wochenende sind verschiedene Attraktionen im Hafenareal geplant. Diese reichen von einer Betriebsbesichtigung des Bernoulli-Siloturms bis zu Konzerten.

Das letzte grosse Hafenfest fand 2017 im Hafen Birsfelden statt; die zweitletzte Ausgabe war 2014 über die Bühne gegangen, schon damals waren die Anlagen in Kleinhüningen Festort gewesen.

Für reichliche kulinarische Verpflegung wird gesorgt. Auf der Festmeile sind 70 verschiedene Essensstände geplant. Für die Nautik-Fans werben die Veranstalter mit Attraktionen wie Schiffssimulatorfahrten im neuen Hafenmuseum oder Modellschifffahren.

Nautische Highlights

Das grosse Highlight für die Organisatoren ist die Schiffsausstellung. Die Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, beispielsweise Güterschiffe oder historischen Schiffe, auch von innen, zu besichtigen. Die Behördenschiffe, dazu gehören etwa Feuerwehr- und Polizeischiffe, werden am Hafenfest teils vertäut, teils auf dem offenen Wasser zu bestaunen sein. Es ist eine Actionshow geplant, bei der Rettungssituationen gezeigt werden.

Luftaufnahme vom Rheinhafen. Am ersten Juni-Wochenende findet dort das Hafenfest 2023 statt. Archivbild: Erich Meyer

Das Hafenfest dauert drei Tage. Freitag und Samstag ist es jeweils bis 3 Uhr nachts geöffnet, am Sonntag bis um 18 Uhr. Für musikalische Verwöhnung sorgen unter anderem am Freitagabend die Schweizer Band Pegasus und am Samstag Rapper «Stress». Die beiden im Hafenareal gelegenen Kulturorganisationen «Nordstern» und «Sandoase» werden zusätzlich zu den Konzerten ein Programm kuratieren, welches bis in die tiefe Nacht reichen soll.

Anreise per Wasserweg mit dem öffentlichen Verkehr

Erwartet werden bis zu 100’000 Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen. Laut dem Veranstaltungskomitee werden für die vereinfachte Anreise zum Hafenfest Wassertaxis zur Verfügung stehen, nach Huningue und Weil wie auch in die Stadt zu den Anlegestellen «Rhywyera», bei der Mittleren Brücke und der Dreirosenbrücke. Zusätzlich hat auch die Basler Personenschifffahrtsgesellschaft beschlossen, Schiffsverbindungen von und zum Hafenfest bereitzustellen.

Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird nicht nur über Wasserwege möglich sein. Denn auch die BVB werden am ersten Juni-Wochenende Zusatzbusse vom Badischen Bahnhof aus zur Verfügung stellen. Laut Veranstalter werden in den kommenden Wochen noch weitere Überraschungen und Konzert-Acts auf ihren sozialen Medien bekannt gegeben.