Kleinlastwagen in Basel setzt sich führerlos in Bewegung und verursacht grösseren Schaden

Am Montagmorgen, 18. Mai 2020, ist ein als Schwemmwagen eingesetzter Geräteträger führerlos in die Colmerstrasse gerollt. Dabei hat er gemäss Medienmitteilung des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt über 30 parkierte Autos, Roller und Velos, Fassaden, Signaltafeln und ein Schaufenster beschädigt. Der Kleinlastwagen fuhr dann weiter über den Burgfelderplatz und prallte in die Eckliegenschaft Kannenfeldstrasse 2. Verletzt wurde dabei aber niemand.

Der 55-jährige Lenker wollte kurz vor acht Uhr den geladenen Tank am Niederfluhrhydranten an der Ecke Türkheimerstrasse/Colmarerstrasse mit Wasser auffüllen. Dabei habe sich gemäss Medienmitteilung der Geräteträger aus bisher unbekannten Gründen in Bewegung gesetzt und fuhr unkontrolliert auf dem rechten Trottoir die Colmarerstrasse hinunter.

Die Colmerstrasse war für die Unfallaufnahme der Kantonspolizei mehrere Stunden lang gesperrt.