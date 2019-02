Die Verunfallte hatte keinen Alkohol in der Atemluft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Durch den Aufprall kippte der Kleinwagen und blieb auf der Seite liegen. Zeitweise kam es zu Verkehrsbehinderungen – in der Gärtnerstrasse in Kleinhüningen fährt die Tramlinie 8. Die Sanität brachte die Frau zur Abklärung ins Spital.





