Am Donnerstag, um 18 Uhr versammelten sich die Aktivisten um sich gemeinsam zur Kaserne zu begeben. Zur selben Zeit haben Gleichgesinnte mit dem Aufbau der Zelte begonnen. In den Zelten bietet der Klimastreik Basel Workshops, Poetry Slams, Konzerte und veganes Essen an, wie diese am Donnerstagabend mitteilten.

Der Klimastreik Basel möchte eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Politik erreichen, die nach der Ausrufung des Klimanotstandes ihre Worte in Taten umsetzt.