Klimagerechtigkeits-Initiative Wie soll Basel CO2-neutral werden? Die wirkliche Diskussion kommt erst noch Es braucht ein Ja zur Klimagerechtigkeits-Initiative oder zum Gegenvorschlag. Sonst ist die Basler Politik die nächsten Jahrzehnte zum Warten verdammt. Jonas Hoskyn

Teilnehmer fordern ein klimaneutrales Basel an der Demonstration vom 16. Februar 2020. Keystone

Kein Thema wird die kommenden Jahrzehnte derart dominieren wie der Klimawandel. Gleichzeitig ist das Thema hochkomplex und derart vielschichtig, dass es sich bestens dafür eignet, was man auf Neudeutsch als «Whataboutism» bezeichnet. Was kann denn die kleine Schweiz mit ihren Bemühungen ums Klima ausrichten, wenn man sich die horrenden Emissionen von China, den USA oder Indien anschaut?

Oder um die Frage ein bisschen lokaler auszugestalten: Was nützt es, wenn Basel-Stadt zwar einen raschen Weg in Richtung Klimaneutralität beschliesst, ein paar Wochen später aber mit SVP-Mann Albert Rösti der Präsident von Auto Schweiz bald der für Umwelt zuständige Bundesrat wird?

Klimaneutralität und Black Friday

Auch in der Diskussion über die Klimagerechtigkeits-Initiative, über die am 27. November abgestimmt wird, spiegeln sich diese Überlegungen wieder. Zumal das vorgegebene Netto-null-Ziel eine Mogelpackung ist: Auf den Grossteil der Emissionen der Baslerinnen und Basler kann der Kanton gar keinen Einfluss nehmen. Diese hängen mit Konsum, Investitionen oder Reisen zusammen. Selbst wenn Basel-Stadt die Vorgaben der Initiative erreicht, wird die Bevölkerung trotzdem für CO 2 -Emissionen ausserhalb des Kantons verantwortlich sein.

Klar: Über Lösungen zu sprechen, ist unangenehm. Dann müssten wir raus aus der Komfortzone und mal ehrlich in den Spiegel schauen. Lieber nerven wir uns über ein paar Jugendliche, die sich auf der Strasse festkleben. Am Black Friday bei Zalando auf Schnäppchenjagd gehen und sich angefixt von überdimensionierten Prozentzeichen noch das neuste iPhone bestellen? Alles kein Problem, solange wir zwei Tage später ein Ja einlegen. Diesen Widersprüchen kann sich niemand entziehen.

Ein Grundsatzentscheid und die Legitimation für die kommende Politik

Die Frage, die die Klimagerechtigkeits-Initiative aufwirft, bleibt letztlich zu einem grossen Teil Symbolpolitik. Jede Abstimmung über eine neue Tramlinie trägt konkreter etwas zur Bewältigung der Klimafrage bei. Aber das Anliegen deshalb kleinzureden, wäre verfehlt.

Ein Blick in die Vergangenheit: 2010 wurde in Basel-Stadt mit der Annahme des Gegenvorschlags zur Städte-Initiative eine Reduktion des Auto- und Töffverkehrs um zehn Prozent beschlossen, auch hier ohne konkrete Massnahmen vorzuschreiben. Dieser Richtungsentscheid trug wesentlich zur Legitimation der rot-grünen Verkehrspolitik des folgenden Jahrzehnts bei. Bei einem Nein wäre beispielsweise die autofreie Innenstadt, die längst allgemein geschätzt wird, so kaum möglich gewesen.

Bei der aktuellen Ausgangslage ist die Lage sogar nochmals zugespitzt: Im Falle eines Neins würde der Regierung in einem zentralen Geschäft die Grundlage für ihre Politik fehlen. Und wir sprechen dabei nicht nur von Rot-Grün. Wenn die Botschaft des Abstimmungssonntags «kein Grund zur Eile» sein sollte, haben sich eigentlich sämtliche Klimavorstösse bis weit ins bürgerliche Lager erledigt. Dann gilt die Agenda des Bundes, und diese ist auf 2050 ausgerichtet. Und die Abstimmung über das CO 2 -Gesetz letztes Jahr zeigte klar, dass da nicht allzu viel zu erwarten ist.

Gegenvorschlag setzt realistischere Ziele

Ob der Kanton Basel-Stadt nun wie von der Initiative gefordert bis 2030 oder wie im Gegenvorschlag geplant 2037 bei Netto-null sein soll, ist sekundär. Die Initiative würde den Druck verstärken. Allerdings würde der knappe Zeitplan wohl dazu führen, dass in ein paar Jahren darüber diskutiert werden muss, ob der Kanton CO 2 -Zertifikate kaufen soll. Der Gegenvorschlag setzt da deutlich realistischere, wenn auch immer noch sehr ambitionierte Ziele. Zudem sind darin verbindliche Zwischenziele festgeschrieben.

Klar ist: Die Diskussion um die Massnahmen auf dem Weg zu Netto-null hat erst begonnen. Wenn man sich die Diskussionen um das revidierte Energiegesetz und die Abschaffung der Öl- und Gasheizungen oder das Verbot von Diesel- und Benzinautos in 30 (!) Jahren vor Augen führt, lässt sich erahnen, was bei Vorschlägen wie einer Offroader-Steuer bevorsteht. Entsprechend wichtig ist der Grundsatzentscheid der Bevölkerung – auch wenn er erst symbolisch ist.