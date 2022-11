Klimapolitik Absage: Basel bleibt ohne Weltklimagipfel Der Bundesrat verzichtet auf eine Kandidatur für die COP 31. Australien soll den Vorzug erhalten. Nächste Chance kommt 2031.

Glasgow erhielt für 2021 den Zuschlag, Basel vielleicht für 2031. Jeff J Mitchell / Getty Images Europe

Im Jahr 2026 wird Basel nicht zur Welthauptstadt der Klimabewegung. Die Stadt hat sich zwar beim Bund für die Durchführung der UNO-Klimakonferenz COP31 beworben, doch der Bundesrat verzichtet bei der UNO, sich um die Austragung zu bewerben. Dies hat die Landesregierung an ihrer Sitzung vom Mittwoch beschlossen und gleichzeitig den Rücktritt von Simonetta Sommaruga zur Kenntnis genommen, der engagiertesten Befürworterin eines Schweizer Engagements.

Der Entscheid basiert gemäss Medienmitteilung auf einer Analyse zweier Departemente. Demnach wäre die Durchführung «grundsätzlich möglich», angesichts der fortgeschrittenen Kandidatur Australiens sowie der erwarteten Kosten von 300 Millionen Franken für die zweiwöchige Konferenz werde jedoch verzichtet. Stattdessen könnten einzelne Teilkonferenzen in der Schweiz stattfinden, etwa zu nachhaltigen Finanzen – damit hatte Genf in Konkurrenz zu Basel um die Austragung der Konferenz geworben.

Ganz begraben werden müssen die Träume aber nicht, dereinst in Basel die globale Klimabewegung begrüssen zu dürfen. So werde der Bundesrat erneut eine Kandidatur prüfen, wenn die Gruppe westeuropäischer Staaten wieder am Zug ist. Dies dürfte 2031 sein.