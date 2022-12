Klimapolitik Basel dreht den Gashahn zu und soll in neue Technologien investieren Wenige Wochen nach dem Ja zum Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative sollen nun die ersten Pflöcke eingeschlagen werden.

Kochen mit Gas gehört bald definitiv der Vergangenheit an. Bild: Christian Beutler/Keystone

2037 ist Schluss mit Gas. Diesen Beschluss dürfte das Basler Parlament im Januar fällen. In der vorberatenden Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) jedenfalls war der Auftrag an die IWB unbestritten, bis in 15 Jahren im Kantonsgebiet das Gasnetz stillzulegen. Die Forderung war schon länger hängig.

Nachdem mit dem Ja zum Gegenvorschlag vor drei Wochen das Netto-Null-Ziel bis 2037 festgelegt worden war, schafft die Uvek mit der Teilrevision des IWB-Gesetzes nun Fakten. Das Timing passt insofern, als dass die IWB bis zu diesem Zeitpunkt den Ausbau ihres Fernwärmenetzes beendet haben wollen. Das Gasnetz soll parallel zum Ausbau des Fernwärmenetzes etappenweise stillgelegt werden. Das Zieljahr bedeutet also nicht, dass bis zu diesem Zeitpunkt Gas in alle Strassen geliefert wird.

Baselbieter Gemeinden dürfen länger heizen

Beim Gasausstieg gibt es zwei Ausnahmeklauseln. Die eine betrifft jene Gebiete im Kanton, die bis 2037 nicht ans Fernwärmenetz angeschlossen werden können. Dazu zählen etwa Teile des Bruderholz-Quartiers, Riehen und Bettingen. Hier kann der Regierungsrat auf Antrag der IWB eine zeitlich befristete Ausnahme beschliessen.

Die zweite Ausnahme betrifft die Energieversorgung durch die IWB ausserhalb der Kantonsgrenzen. Das Unternehmen versorgt neben dem Kanton Basel-Stadt auch grosse Teil des unteren Baselbiets und mehrere Fricktaler Gemeinden mit Gas. Dieses muss erst 2050 abgestellt werden. Das passt insofern, als dass der Baselbieter Energiedirektor Isaac Reber (Grüne) dieses Datum als Ziel für Netto-Null bekannt gegeben hat.

Sollte nach 2050 in den Konzessionsgemeinden weiterhin Gas benötigt werden, so wird im revidierten Gesetz die Option offengehalten, dass die IWB solches auf Basis von erneuerbaren Quellen ausliefern dürfen.

Kanton soll Forschung unterstützen

Während Basel-Stadt beim Gas aussteigt, soll der Kanton bei neuen Klimatechnologien einsteigen. Der Mitte-Grossrat Franz-Xaver Leonhardt regt in seinem neusten Vorstoss an, dass sich der Kanton aktiv an der Entwicklung von sogenannten Negativemmissionstechnologien beteiligt, also dem Abscheiden von CO 2 aus der Luft mit anschliessender Speicherung. Solche Technologien befinden sich momentan in der Entwicklungsphase.

«Nach der Abstimmung muss der Kanton nun schnell handeln», sagt Leonhardt. In seinem Vorstoss will er etwa wissen, wie der Kanton solche Projekte fördern kann und ob er gedenkt, Universitäten und Hochschulen bei der Forschung zu unterstützen.

CO 2 kompensieren durch Müll verbrennen

In seiner letzten Frage thematisiert Leonhardt die Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) der IWB. Diese könnte zum ersten grossen CO 2 -Einsparprojekt in Basel werden. Dafür ist allerdings ein bisschen Zahlenakrobatik notwendig: Bei der Verbrennung von Abfall entsteht der Grossteil der Energie für das Basler Fernwärmenetz. Diese gilt, zumindest auf dem Papier, als klimaneutral. Die Emissionen entstehen bei der unvermeidlichen Verbrennung von Abfall, werden also unter dem Bereich «Konsum» verbucht. Wenn man so rechnet, ist die Abwärme CO 2 -neutral.

Mit der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) könnten rechnerisch sogar CO 2 -Emissionen aus anderen Bereichen kompensiert werden. Bild: Juri Junkov