Leitartikel zur Klimapolitik Die Kehrseite von Basels grüner Mission Mit aller Konsequenz will Basel-Stadt die Klimawende schaffen. Zwar ist das Ziel richtig, der Weg dahin aber gefährlich: Das Ausmass der staatlichen Steuerung ist enorm. Und der Apparat, der dahintersteht, wächst auch kontinuierlich. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Bald Geschichte: Die Parkplätze an der Missionsstrasse in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Es gab eine Zeit in der Geschichte, und das ist noch gar nicht lange her, da war der Begriff der Mission aus Gründen der Political Correctness verpönt. Mittlerweile (sehr erstaunlich, in den moralisch aufgeladenen Tagen der Woke-Kultur) darf man ihn wieder ungestraft verwenden. PR-Fachleute machen munter davon Gebrauch, zum Beispiel in Geschäftsberichten oder Kundenbroschüren.

«Unsere Mission?» Diese Explizitheit hat man in Basel nicht nötig. Es wird munter missioniert, einfach nicht unter diesem Begriff. Basis dafür ist, wie in den unseligen Tagen der Missionierung Afrikas, der gefüllte Geldspeicher der Stadt. Anstelle von pietistischen Seidenbandfabrikanten schwimmen jetzt einfach jene darin, die zunächst die Stadt selbst und danach den Rest retten wollen. Am Basler Wesen soll die Welt genesen.

Auf sicherem Grund

Was früher der religiöse Glauben, ist heute das Klima und die Ökologie. Es ist unbestritten, dass die menschengemachte Erderwärmung absolute Priorität haben muss. Der Themenkomplex ist ausserdem lokal-demokratisch legitimiert durch die Zustimmung des Basler Souveräns zu vielen Umwelt- und Verkehrsinitiativen. Auf einem sichereren Grund kann die Politik eigentlich nicht agieren.

Doch diese Sicherheit, gepaart mit dem gefüllten Geldspeicher, scheint zu einer Missionierungsmentalität zu führen, die in ihren Grundsätzen, ihrer Rigidität und der Kommunikationsweise hinterfragt werden muss. Als äusseres Zeichen der Ökologisierung und des «Umverkehrs» von oben werden derzeit Dutzende von Parkplätzen in der Stadt abgebaut. Begründet werden die Schritte allerdings vornehmlich damit, dass die Sicherheit der Velofahrerinnen und -fahrer verbessert werden soll. Wer würde dagegen schon seine Stimme erheben wollen?

Ebenso dient die Raumökonomie, die seit einiger Zeit hoch im Kurs steht, als Begründung für diesen erheblichen Eingriff in die Verwendung des öffentlichen Grund und Bodens. Auch hier, keine Diskussion: Autos brauchen am meisten Platz. Was aber ist, provokativ gefragt, mit den grossen Lastenvelos, die geschätzt ein Fünftel des Raums eines Pkws ausmachen?

Ich möchte hier nicht gegen den «Ecological Turn» in Basel wettern. Es ist richtig, dass diese reiche Stadt sich auf eine Zukunft mit weniger motorisiertem Individualverkehr einstellt und dass die Innenstadt weitgehend autofrei gemacht wurde. Die Frage ist aber, wie die weiteren Ziele erreichen werden sollen und wie transparent man das macht? Kann der Staat ausblenden, dass nach wie vor viele Haushalte in Basel über ein Auto verfügen? Gibt es einen Plan, der mehr bietet als erzwungene Verdrängung durch Abbau von Parkplätzen oder das Anziehen der Gebührenschraube?

Furchteinflössender Bericht

Einen Einblick, wie es weitergehen dürfte, bietet die Mobilitätsstrategie des Kantons, die sich in der Vernehmlassung befindet. Dieses Papier ist furchteinflössend – und sollte es auch für jene sein, welche die ökologischen Ziele grundsätzlich befürworten. Die 53 Seiten sind Ausdruck dafür, wie der Kanton Basel-Stadt in diesem Bereich aufgerüstet hat. Vordergründig geht es um die Erreichung der Klimaziele, im Kern ist es ökologische Planwirtschaft. Absicht und Methode werden in Sätzen wie diesem entlarvt: «Mit temporären und dauerhaften Ansätzen sollen zudem ausgewählte Strassen autofrei werden. Dabei soll der Nutzen für die Bevölkerung konkret erlebbar gemacht (...) werden.»

Und es geht weiter im Takt. Das Präsidialdepartement schafft sich gerade eine neue Fachstelle und sucht kompetente Leute, «um den strategischen Lead und die Koordination beim Thema Klima» zu übernehmen. Das wird nicht die letzte neue Fachstelle gewesen sein. Im Jahr 2023 beispielsweise, so verrät es uns die Mobilitätsstrategie, soll innerhalb der Verwaltung eine Velofachstelle entstehen. Nochmals: Nicht die Ziele sind falsch, sondern das Ausmass der staatlichen Steuerung. Kauft der Bürger, wenn er Ökologie will, einen Riesen­apparat mit? Es fehlt bald nur noch die Fachstelle «Grüne Basler Mission».