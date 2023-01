Verkehrsberuhigung Tempo 30 auf Ortsdurchfahrten: Der Landrat redet, die Gemeinden handeln

Was braucht es, damit eine Gemeinde bei der Regierung Tempo 30 auf Kantonsstrassen beantragen kann? Darüber diskutiert am Donnerstag der Baselbieter Landrat. Dabei hat der Kanton bereits vier solche Gesuche genehmigt, sechs weitere sind am Laufen. Und es könnten weitere dazu stossen.