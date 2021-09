Klimaschutz Der erste Kanton mit diesem Ziel: Basel-Stadt soll bis 2040 klimaneutral sein Die Basler Regierung will bei der Reduktion der CO 2 -Emissionen schneller vorwärtsmachen als bisher beschlossen: Anstatt bis 2050 soll das Klimaziel «Netto-Null» bereits 2040 erreicht werden. Nicht zufrieden sind die Grünen und die Klimastreik-Bewegung. Sie kritisieren den Vorschlag der Regierung als mutlos und wenig ambitioniert.

Wie viel Zeit haben wir? Bis 2040 soll Basel-Stadt klimaneutral sein, schlägt die Regierung vor. Das gehe zu langsam, findet unter anderem die Klimastreik-Bewegung. Georgios Kefalas (Basel, 4. September 2020)

Die Volksinitiative «für ein klimagerechtes Basel» fordert, dass der Stadtkanton bis 2030 klimaneutral unterwegs ist. Die Basler Regierung legt nun einen Gegenvorschlag zur Initiative vor: Demnach soll das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2040 erreicht werden. Dieses Ziel sei ambitioniert, aber machbar, sagte Wirtschafts- und Umweltdirektor Kaspar Sutter (SP) am Donnerstagmorgen vor den Medien.

2030 sei «nicht sinnvoll»: Autos und Heizungen müssten verschrottet werden

2050 wie vom Bundesrat beschlossen und in Basel mit einer Motion im Parlament gefordert sei «zu spät», umgekehrt 2030 nicht machbar und zudem auch nicht sinnvoll. Nicht sinnvoll, weil bei Netto-Null bis in acht Jahren auch funktionierende Infrastruktur wie Autos und Heizungen verschrottet werden müsste. Das sei auch ökologisch sinnvoll, sagte Sutter.

Sutter legte vor den Medien auch einen Grundlagenbericht des Forschungsinstituts Infras vor, in dem er die Absenkpfade der Emissionen für die verschiedenen Bereiche wie Gebäude, Verkehr sowie Industrie und Gewerbe aufzeigt. Demnach ist der Kanton Basel-Stadt bei den Gebäuden bereits relativ weit; beim Verkehr und in der Industrie dürfte es schwieriger werden, bis 2040 das Netto-Null-Ziel zu erreichen. Helfen sollen dabei auch Negativ-Emissions-Technologien wie die Biomasseverwertung. Das Potenzial sei im Stadtkanton mit seiner geringen Fläche allerdings beschränkt.

Basel-Stadt ist der erste Kanton mit diesem Ziel

Mit Netto-Null bis 2040 erfüllt Basel-Stadt durchaus den von der Regierung erhobenen Anspruch, beim Klimaschutz Vorreiter zu sein. Die Stadt Zürich hat sich bereits zu diesem Ziel bekannt, aber noch kein Kanton. Wirksame Massnahmen sind aber auch in ländlichen Kantonen möglich: So hat die Glarner Landsgemeinde ein Verbot von fossilen Heizungen beschlossen, das strenger ist als etwa das geltende Gesetz in Basel-Stadt.

Die Grünen und die Klimastreik-Bewegung kritisieren das Vorgehen der Regierung als mutlos und wenig ambitioniert. Das Ziel von Null-Emissionen bis 2040 sei weder klimagerecht, noch entspreche es dem Potenzial des Kantons Basel-Stadt.