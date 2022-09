Klimaschutz Ehrgeizigster Kanton der Schweiz: Basel-Stadt soll bis 2037 klimaneutral sein Im Kampf gegen den Klimawandel hat der Grosse Rat wichtige Vorentscheide gefällt. Eine Mehrheit befürwortet sowohl die Klimagerechtigkeits-Initiative, die netto null bis 2030 verlangt, als auch einen Gegenvorschlag, der dasselbe Ziel bis 2037 erreichen will. In der Stichfrage empfiehlt das Parlament indes den Gegenvorschlag.

Anhängerinnen und Anhänger der Klimagerechtigkeitsbewegung protestieren am Mittwoch Bannern vor dem Basel Rathaus. Keystone

Grosse Klimadebatte im Basler Grossen Rat: Das Parlament befasste sich am Mittwoch mit der Frage, wie rasch der Kanton beim Klimaschutz vorwärts machen will. Und es fällte im Hinblick auf die Urnenabstimmung wichtige Vorentscheide: Mit 50 Ja- gegen 42 Nein-Stimmen empfiehlt das Parlament dem Stimmvolk, der sogenannten Klimagerechtigkeits-Initiative zuzustimmen.

Sie verlangt, dass der Stadtkanton bereits im Jahr 2030 klimaneutral unterwegs ist, netto also keine CO 2 -Emissionen mehr ausstösst. SP, GAB und GLP-Vertretende votierten für die Initiative, jene von Mitte/EVP, FDP, LDP und SVP dagegen.

Gegenvorschlag sieht drei Fünfjahres-Pläne vor

Ebenfalls eine Mehrheit des Grossen Rates befürwortet einen Gegenvorschlag der vorberatenden Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek). Demnach soll das Ziel der Klimaneutralität bis 2037 erreicht werden, wobei dieses Ziel nach jeweils fünf Jahren in drei Zwischenschritten überprüft wird.

Das Parlament gab zunächst der Uvek-Variante mit dem Ziel 2037 den Vorzug gegenüber dem Vorschlag der Regierung mit netto null bis 2040. Dies mit 54 zu 38 Stimmen bei einer Enthaltung. Der Antrag der SVP, auf einen Gegenvorschlag ganz zu verzichten, scheiterte dann mit 16 Ja- zu 76 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung klar.

In der Stichfrage Initiative oder Gegenvorschlag empfiehlt eine klare Parlamentsmehrheit dem Stimmvolk wiederum den milderen Gegenvorschlag. Auch diese Abstimmung im Parlament fiel mit 72 zu 15 Stimmen bei 4 Enthaltungen ebenfalls sehr deutlich aus. Das Grün-Alternative Bündnis (GAB) hatte den Antrag eingebracht, in der Stichfrage auf die ambitioniertere Volksinitiative zu setzen.

Vorreiterrolle des Stadtkantons beim Klimaschutz

Mit dem Ja zu Initiative und Gegenvorschlag will der Grosse Rat die Vorreiterrolle des Stadtkantons in ökologischen Fragen untermauern. Würde das Stimmvolk schon nur dem Gegenvorschlag zustimmen, hätte der Stadtkanton die ehrgeizigste Klimaschutzgesetzgebung aller Kantone. Einzelne Städte wie Zürich und Winterthur haben sich zu netto null bis 2040 verpflichtet. Der Bundesrat will dieses Ziel erst 2050 erreichen.

Dass Basel-Stadt wie von der Initiative verlangt bereits 2030 klimaneutral wird, gilt als unrealistisch. Die Befürworter im Grossen Rat machten sich mit Verweis auf die Tatsache, dass die Wissenschaft im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel möglichst rasches Handeln fordert, dennoch dafür stark. Die Ziele zur Klimaneutralität sollen dazu beitragen, dass die globale Erderwärmung gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter 1,5 Grad nicht übersteigt.