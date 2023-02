Klimaschutz Nach dem Basler Bahnhof nimmt sich Donald Jacob der Erde an Donald Jacob wurde durch seinen Vorschlag, den Bahnhof SBB zum Stadtpark umzubauen, bekannt. Jetzt steckt er sich höhere Ziele: Er will den Planeten retten. Mit einer «Verfassung der Erde». Am Sonntag wurde das Dokument ratifiziert – von ihm und rund 200 Mitstreitenden.

Aus dem Basler Central Park über den Gleisen des Bahnhofs SBB wurde nichts. Nun hat Donald Jacob ein neues Herzensprojekt. Bild: niz/Archiv

Donald Jacob ist wieder da. Der Landschaftsarchitekt machte sich mit seiner «Central-Park»-Idee einen Namen. Er wollte das Gleisfeld des Bahnhofs SBB überdeckeln und begrünen. Basel einen neuen Stadtpark schenken.

Jetzt tritt er mit einem neuen Projekt an die Öffentlichkeit. Der 63-Jährige will die Erde vor dem Kollaps retten. Schon vor drei Jahren gründete er den gemeinnützigen Verein Partei der Erde. Der Verein verabschiedete nun eine «Verfassung der Erde». Am vergangenen Sonntag war feierliche Unterzeichnung des Dokuments im Unternehmen Mitte.

Feierliche Verfassungsunterzeichnung

Gäste aus der ganzen Welt hätten online dem Anlass beigewohnt, sagt Jacob auf Anfrage, etwa Menschen aus Argentinien, Australien oder Dänemark. Insgesamt seien virtuell und physisch knapp 200 Personen anwesend gewesen, eingeloggt war etwa Professor Erich Bovin, Generaldirektor des Kantonsspitals Wallis.

Er habe die Unterzeichnung der Verfassung zeitnahe des «COP27» durchführen wollen, die UNO-Klimakonferenz, die im vergangenen November in Ägypten stattgefunden hat. Denn die Konferenz war aus Jacobs Sicht erfolglos.

Die Verfassung passt auf eine A4-Seite. Sie fasst in 8 Kapiteln zusammen, wie die Biosphäre erhalten und wertgeschätzt werden soll – und damit auch die Lebensgemeinschaften, die auf der Erde zu Hause sind. Das Papier hält beispielsweise fest, dass die Würde der Menschen und das Recht auf Frieden zu garantieren sind.

Es folgen ideologische und eher breite Forderungen, die nicht nur an uns Weltbürger, sondern auch an Regierungen gestellt werden, wie der Schutz der Biosphäre und Unterstützung im Bereitstellen von notwendigen Ressourcen. Die Präambel beginnt mit dem Satz: «Wir, die Menschheit, erkennen an, dass wir als ein Teil der Natur auf diesem Planeten leben, der uns alle versorgt und schützt.»

Auf die Frage, ob die Verfassung das richtige Mittel sei, um seine Anliegen durchzubringen, antwortet Jacob: «Wenn nur schon ein oder zwei Länder die Verfassung unterschreiben würden, wäre das schon mal ein Anfang. Verfassungen sind ein grossartiges Mittel. Es braucht keinen Präsidenten und sie ist für alle gleichermassen gültig.»

Verfassungen statt Sekundenkleber

Jacob war in seiner Jugend als Klimaaktivist tätig. Als Teenager legte er Baumstämme auf die Strasse, um den Verkehr zu blockieren und so das Waldsterben aufzuhalten. Mit dem Alter änderte er seine Meinung: «Solche Aktionen bringen nichts. Es führt halt lediglich zu einem kurzen Aufschrei. Die Politik schaut kurz weg und wartet ab, bis es vorbei ist, dann macht sie weiter. Ein kurzer Moment voller Energie, die schnell wieder verpufft.»

Weiter äussert er sich kritisch gegenüber Aktionen von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten, die sich mit Sekundenkleber auf Strassen festklebten. «Solche Aktionen sind kontraproduktiv, sie machen Leute nur wütend.»

Der Landschaftsarchitekt bleibt optimistisch: «Wenn wir alle für die Forderungen einstehen, profitieren alle Bereiche, denn die Verfassung hätte Einfluss auf die Forschung, Markt- und Staatswirtschaft. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es wäre umso wirksamer, wenn es dann auch umgesetzt werden würde.» Seine Person stehe nicht im Vordergrund, betont Jacob. «Ich war einfach zufälligerweise der, der die Idee hatte. Es geht um den Inhalt der Verfassung.»

Donald Jacobs «Central-Park»-Idee scheiterte 2013 vor dem Volk: Die Initiative erhielt lediglich 40 Prozent Zustimmung. Ob aber sein neustes Projekt früher oder später auch in einer Schublade verschwindet, bleibt offen. Klar ist: Jacob gibt nicht so rasch auf.