Klimaschutz So soll der Kanton Basel-Stadt klimaneutral werden Die Basler Regierung legt ihre Strategie vor, wie der Kanton bis 2037 das Netto-Null-ZIel erreicht. Klar ist: Ohne Technologien für Negativemissionen wird das Ziel nicht erreicht. Dies, weil etwa der Verkehr auch in 14 Jahren noch CO 2 ausstossen wird.

Die Klimainitiative forderte, dass Basel-Stadt bis 2030 klimaneutral wird. Das Stimmvolk hat sich an der Urne für das Zieljahr 2037 entschieden Keystone (14. 9. 2022)

Ende November 2022 hat das Basler Stimmvolk den Gegenvorschlag zur sogenannten Klimagerechtigkeitsinitiative mit 64 Prozent Ja gutgeheissen. Dieser verpflichtet den Kanton, bis ins Jahr 2027 klimaneutral zu werden. Dies bedeutet, dass er auf seinem Gebiet nicht mehr Treibhausgase ausstossen darf, als der Atmosphäre gleichzeitig entzogen werden kann. Das Netto-Null-Ziel betrifft nicht nur den Kanton als Organisation, sondern die gesamte Basler Bevölkerung und die hier ansässigen Unternehmen.

Seit 1995 hat Basel-Stadt die Emissionen um 44 Prozent gesenkt

«Wir sind gut unterwegs», sagte der Basler Regierungspräsident Beat Jans (SP) am Freitagmorgen vor den Medien. Der Stadtkanton habe seine Emissionen seit 1995 bereits um 44 Prozent der Emissionen gesenkt. Dies vor allem mit der Reduktion des Heizölverbrauchs. Bis 2037 wird der Klimaschutz nun in mehreren Handlungsfeldern vorangetrieben.

Bei der Mobilität steht die Abnahme und die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) im Vordergrund. Im Gebäudebereich liegt der Fokus auf die konsequente Umstellung auf erneuerbare Heizsysteme, der Reduktion des Strom- und Wärmeverbrauchs und dem Ausbau der Solarstromproduktion. Die Fernwärmeversorgung soll bis 2037 klimaneutral werden - die entsprechende Entscheide hierzu werden aktuell bereits umgesetzt.

«Es wird auch 2037 Restemissionen geben»

«Es wird aber auch 2037 Restemissionen geben», sagte Jans. Er machte deutlich, dass das Netto-Null-Ziel nicht ohne Negativemissionstechnologien erreicht werden kann. Das heisst, dass CO 2 der Atmosphäre entnommen und langfristig gespeichert werden soll, dies zum Beispiel bei der Kehrichtverbrennungsanlage. Die entsprechende Technologien stecken allerdings noch in der Entwicklungsphase. Der Kanton könnte das Netto-Null-Ziel auf dem Papier auch erreichen, indem er CO 2 -Zertifikate auf dem Markt kauft. Jans betonte, dass das Ziel wenn immer möglich nicht mit Kompensationen anderswo erreicht werden.

Der ökologische Umbau soll verursacher- und sozialgerecht ausgestaltet werden. Auch will die Regierung verhindern, dass die Wirtschaft schaden nimmt und Betriebe abwandern. Im Gegenteil: «Die Bevölkerung und die Wirtschaft soll direkt profitieren und wir sind überzeugt, dass dies auch gelingt», sagte Jans. Eine Abwanderung von Unternehmen wäre auch dem Klima nicht dienlich, da die Emissionen dann einfach an einem anderen Ort verursacht werden.

Konkrete Massnahmen zur Umsetzung folgen im Jahr 2024

Wichtig ist: Die vorliegende Strategie beinhaltet noch keine konkreten ausgearbeiteten Massnahmen. Einen Aktionsplan mit Massnahmen wird die Regierung im kommenden Jahr vorlegen.

Nicht Bestandteil der vorliegenden Netto-Null-Strategie sind indirekte Emissionen, die beispielsweise durch anderswo produzierte und in den Stadtkanton importierte Güter verursacht werden. Der Regierungsrat wolle auch diese senken, hiess es an der Medienkonferenz. Dazu soll in einem zweiten Schritt eine separate Strategie erarbeitet werden. Die Kantonsverwaltung soll ihrerseits bereits bis 2030 das Netto-Null-Ziel erreichen. Auch dazu muss noch eine Strategie erarbeitet werden.