Klimastreik Greta Thunberg in Basel: Klimademonstration zieht durch die Innenstadt zur BIZ Gestern kündigte die schwedische Klimaaktivistin kurzfristig an, die Demonstration in Basel besuchen zu wollen. Die Polizei ist mit einem kleineren Aufgebot vor Ort.

Klimaaktivistin Greta Thunberg bei der Versammlung vor der Demonstration in Basel. Valerie Zeiser

Basler Klimastreikende erhalten an diesem Samstag prominente Unterstützung: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg läuft an der Demonstration mit. Das hatte sie am Freitagabend bekannt gegeben. Die Aktivistin schliesst sich dem Zug an, der sich gegen die Finanzierung fossiler Brennstoffe ausspricht.

Um 13:30 versammelten sich ungefähr 300 Personen auf der Kaserne, die Polizei hielt sich zurück. Um 14:30 will sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen und anschliessend durch die Innenstadt ziehen.

Bevor die Demonstration loszieht finden mehrere Reden statt. Valerie Zeiser

Ziel der Demonstration ist die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), wo am Sonntag die Jahresversammlung mit Vertreterinnen und Vertretern von Nationalbanken aus der ganzen Welt stattfindet. Um 16:30 soll die Demonstration demnach im De-Wette-Park enden.

Greta Thunberg hielt sich bereits zu Anfang der Demo zurück und es wurde angekündigt, dass sie keine Interviews geben würde. Sie wird den Demonstrationszug unterstützen und vorne mitlaufen.