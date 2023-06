Klimastreik Greta Thunberg kommt am Samstag nach Basel Die schwedische Klimaaktivistin kommt am Samstag nach Basel. Sie soll an einer Demonstration gegen die Finanzierung von fossilen Brennstoffen teilnehmen.

Greta Thunberg kommt am Samstag nach Basel. Bild: Christophe Petit Tesson / EPA

Klima-Aktivisten organisieren am Samstag eine Demonstration gegen die Finanzierung von fossilen Brennstoffen. Nun hat das Bündnis bekannt gegeben, dass prominente Unterstützung nach Basel kommt. Die Schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg wird an der Demonstration teilnehmen. Thunberg hat ihre Teilnahme in Basel auf Twitter bestätigt.

Tomorrow I’ll be joining indigenous and frontline activists for the Peoples' Parade in Basel. Together, we'll march to demand #EndFossilFinance from the global watchdog of the financial system, the @bis_org. #PeoplesParade #ClimateJustice #MakePollutersPay https://t.co/OyFzHdexMJ — Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 23, 2023

Thunberg nahm heute Freitag an einer Demonstration in Paris teil. In der französischen Hauptstadt trafen sich Vertreter von etwa 100 Staaten, internationalen Entwicklungsbanken und Organisationen, um über ein solidarischeres Finanzsystem zur Bekämpfung von Armut und zur Bewältigung des Klimawandels zu beraten.

Demonstration anlässlich des BIZ-Jahrestreffen

Gemäss ihrer Ankündigung will Thunberg in Basel an der «Peoples’ Parade» teilnehmen, die sich gegen die Finanzierung von fossilen Brennstoffen richtet. Die Demonstration startet um 13.30 bei der Kaserne und zieht anschliessend durch Basel. Der Abschluss soll um 16.30 Uhr im De Wette Park stattfinden in unmittelbarer Nähe zur Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ).

Bei dieser findet am Sonntag die Jahresversammlung mit Nationalbank-Vertretungen aus der ganzen Welt statt. In diesem Zusammenhang fanden in Basel diese Woche bereits kleinere Protestaktionen statt. Thunbergs Besuch ist der erste in Basel.

Zuletzt in der Schweiz war sie anfangs Jahr am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos, wo sie die Teilnehmer für Klimakrise verantwortlich gemacht hat. Bekannt wurde Thunberg mit ihren Schulstreiks für das Klima, welche zur globalen Bewegung «Fridays for Future» der Klimajugend anwuchs.