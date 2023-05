Klimaziele Klimaschutz bei der Kehrichtverbrennung: CO2 soll direkt bei Anlage gefiltert werden Kehrichtverbrennungsanlagen verursachen sehr hohe Treibhausgas-Emissionen – auch jene in Basel. Um die Klimaziele zu erreichen, könnten bei solchen Anlagen künftig Technologien zur Abscheidung von CO 2 eingesetzt werden. Ein Vorstoss im Grossen Rat fordert von der Regierung hier ein forscheres Tempo.

Für einen Viertel der CO 2 -Emissionen im Stadtkanton verantwortlich: die Kehrichtverwertungsanlage der IWB. Bild: Roland Schmid

Basel-Stadt muss bis ins Jahr 2037 klimaneutral werden. So verlangt es der vom Stimmvolk im vergangenen November gutgeheissene Gegenvorschlag zur Klimagerechtigkeits-Initiative. Um dieses Ziel zu erreichen, spielen Massnahmen bei der Kehrichtverbrennung eine wichtige Rolle: Die Basler Kehrichtverwertungsanlage (KVA) ist alleine für rund einen Viertel der CO 2 -Emissionen innerhalb des Kantons verantwortlich. Da Abfall nicht so einfach auf null reduziert werden kann, wird intensiv an technischen Methoden zur Abscheidung und Speicherung von CO 2 geforscht.

Bundesrat will, dass bis 2030 mindestens eine solche Anlage steht

Die Basler Regierung hat bereits vor längerem klar gestellt, dass zur Erreichung des Netto-Null-Ziels auch Negativ-Emissionstechnologien eine Rolle spielen. Konkret passiert ist in diesem Bereich allerdings nicht sehr viel. «Wir wünschen uns, dass Basel-Stadt bei der CO 2 -Abscheidung schweizweit eine Vorreiterrolle einnimmt», sagt Mitte-Grossrat Franz-Xaver Leonhardt, der gemeinsam mit seiner Ratskollegin Raffaela Hanauer (Grüne) im Parlament einen entsprechenden Vorstoss eingereicht hat.

Die Technologie, im Fachjargon Carbon Capture and Storage (CCS), steckt noch in der Entwicklungsphase. Doch Bundesrat und Schweizer Branchenverband haben sich bereits darauf geeinigt, dass bis 2030 mindestens eine KVA mit einer CCS-Anlage ausgerüstet sein soll; Basel-Stadt muss dies gemäss Kantonsverfassung spätestens bis 2037 getan haben. «Wir sollten damit nun aber nicht zuwarten, sondern den Bau einer solchen Anlage so rasch wie möglich prüfen», findet Hanauer.