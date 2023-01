Klimaziele Uni Basel erhält Zuschuss für Energie-Forschungsprogramm Das Förderprogramm Sweet soll dabei unterstützen, dass die Schweiz ihre Klimaziele erreichen kann. Nun ist klar: Das Programm wird von einem Energieökonomen an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Basel geleitet.

Die Uni Basel hat künftig Federführung beim Förderprogramm Sweet, das den Einfluss von Gesellschaft auf Energiesystem untersuchen wird. Symbolbild:Nicole Nars-Zimmer

Der Bund hat zur Unterstützung der Energiestrategie 2050 letztes Jahr das Förderprogramm «Swiss Energy Research for the Energy Transition», kurz Sweet, ins Leben gerufen. Dieses Förderprogramm kommt nun unter die Leitung der Universität Basel. Genauer wird Professor Energieökonomen Hannes Weigt von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät das Forschungskonsortium leiten. Das teilt die Uni am Dienstag mit. Die Hochschule hat vom Bundesamt für Energie den Zuschlag erhalten.

Die Forschung will das Zusammenspiel zwischen technischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren untersuchen. Beispielsweise beeinflusse der Homeoffice-Trend das Mobilitätsverhalten und den Gebrauch von Infrastruktur. Das verändert den Energieverbrauch. Wie sich Gesellschaft und Energiesystem gegenseitig beeinflussen, sei somit der Fokus des transdisziplinären Forschungsvorhabens.

Zusammen Zukunftsvisionen entwerfen

Die Erkenntnisse daraus würden dann in Szenarien und Modelle einfliessen, die das Konsortium Co-Evolution and Coordinated Simulation of the Swiss Energy System and Swiss Society (CoSi) auswerten wird. Zum Konsortium gehören über ein Dutzend Hochschulen und Forschungsinstitutionen. Es verfüge über ein Gesamtbudget von 17 Millionen, 10 davon würden durch das Sweet finanziert werden. Das Zusammenspannen von verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen habe das Ziel, herauszufinden, «in welche der möglichen Zukunftsvisionen wir uns bewegen wollen und wie wir dorthin gelangen», sagt Energieökonom Weigt in der Mitteilung der Uni.