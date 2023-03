Klybeck Wegen Anlagetest: Kurzzeitig schwarzer Rauch über dem Kleinbasel Am Mittwoch wurde auf dem Klybeck-Areal eine alternative Energie-Versorgung getestet. Dabei handelt es sich um eine Umstellung von einer reinen Gasversorgung auf eine Versorgung mit Gas und Öl. Dies führte kurzzeitig zu schwarzem Rauch über dem Areal.

Aus einem der drei Kamine der Heizzentrale auf dem Rhystadt-Areal kam am Mittwoch kurzzeitig schwarzer Rauch. Bild: zvg/Rhystadt

Am Mittwochnachmittag war schwarzer Rauch über dem Klybeck-Areal im Kleinbasel zu sehen. 20 Minuten berichtete dies mit Bezugnahme auf ein Leservideo am Donnerstagnachmittag. Der Mediensprecher der Rhystadt AG, Adrian Kohler, sagte gegenüber der News-Plattform, dass der schwarze Rauch für Mensch und Umwelt jederzeit unbedenklich war.

Auf dem Areal befinde sich eine Energiezentrale, die dafür zuständig ist, dass Mieterinnen und Mieter des Areals zurzeit mit Gas heizen können, so Kohler. Am Mittwoch wurde eine so genannte «bivalente Versorgung» getestet. Dabei handelt es sich um eine Umstellung von einer reinen Gasversorgung auf eine Versorgung mit Gas und Öl. Diese Umstellung gelte als Prävention für eine allfällige Energiemangellage im Winter.

Beim Testbetrieb sei aufgrund der notwendigen Einstellungen das Luftgemisches kurzzeitig schwarzer Rauch entstanden, sagt Kohler gegenüber 20 Minuten. Der Test sei jedoch zufriedenstellend verlaufen. trotzdem brauche es weitere Tests zur Optimierung. Rhystadt AG ist als eine der Eigentümerinnen des Klybeck-Areals unter anderem für die Energieversorgung auf dem Areal verantwortlich.