Klybeck Gruppe besetzt Parkplatz – zieht aber nach Räumungsdrohung wieder ab Auf dem Klybeck-Areal im Kleinbasel haben am späten Montagnachmittag Aktivisten und Aktivistinnen einen Parkplatz mit Bauwagen besetzt. Offenbar war die Eigentümerschaft nicht erfreut über die Aktion. Wie das Kollektiv mitteilt, entfernte es einen Teil der Wagen wieder.

Dieses Bild publizierte die Gruppe auf Instagram. Es soll den besetzten Platz zeigen. Bild: zvg

Eine Gruppe, die unter dem Namen «Die Lücke» auftritt, hat laut eigenen Angaben am späten Montagnachmittag einen Parkplatz auf dem Klybeck-Areal besetzt. Laut dem Instagram-Kanal der Gruppe werde der Platz seit längerer Zeit kaum noch genutzt: «Deshalb haben wir uns entschieden, einen Teil des Platzes mit unseren Bauwägen zu besetzen und einen Ort des kollektiven Wohnens und des solidarischen Miteinanders zu schaffen.»

Rund eineinhalb Stunden nach der Meldung gaben die Aktivisten bekannt, man habe nach einer Räumungsdrohung einige Wägen in Sicherheit gebracht. Man warte jetzt auf eine Reaktion der Eigentümerin Swiss Life. Denn: «Der Platz gilt weiterhin als besetzt.»

Kritik an Neubau- und Umnutzungsplänen

Laut der Gruppe erhielt man Besuch von Vertretern der Firma, welche das Areal verwaltet. Die Szene sei «filmreif» gewesen. Weitere Angaben gibt es dazu nicht. Jedoch sei klar damit gedroht worden, Strafanzeige bei der Polizei einzureichen. Auf das Gesprächsangebot der Besetzerinnen und Besetzer, laut eigenen Angaben ein Kollektiv, sei nicht eingegangen worden.

Die Gruppe formuliert Kritik an Klybeck Plus. Im Rahmen der Umnutzung der früheren Industrieareale im unteren Kleinbasel sollen unter anderem Tausende neue Wohnungen entstehen. «Klybeck Plus ist ein Megaprojekt, das viel Profit für die Investorinnen und Investoren verspricht», schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten.

Zwar werde versprochen, auf die Bedürfnisse der Menschen in den angrenzenden Quartieren einzugehen, man gebe sich «grün und hip». Das sei aber nur ein «fader Versuch, von den negativen Konsequenzen abzulenken, die das geplante Projekt für die jetzigen Quartierbewohnerinnen und -bewohner hat: Verdrängung, Massenkündigungen, Preis- und Mietsteigerung.»

Wohnraum für bis zu 15’000 Menschen geplant

Swiss Life erwarb 2019 eine Fläche von rund 300’000 Quadratmetern im Klybeck. Angekündigt wird auf dem Areal, zu einem grossen Teil handelt es sich um frühere Produktionsareale der chemischen Industrie, ein grüner, durchmischter und klimafreundlicher neuer Stadtteil. Bis zu 15’000 Menschen sollen künftig auf dem Klybeck-Plus-Areal wohnen und arbeiten.

Schon im Januar war ein leer stehendes Haus an der Färberstrasse, das ebenfalls auf dem Klybeck-Plus-Areal liegt, kurzzeitig besetzt worden. Die Aktion dauerte jedoch nur einen Tag. Schon damals wurde die Investorenschaft von Klybeck Plus kritisiert.