Wieso haben Sie sich für eine Konzertreise nach Weissrussland entschieden?

Oliver Rudin: Wir sind einer Einladung nach Minsk, ans Chorfestival Lauda Anima, gefolgt. Es war für uns sehr spannend, in ein Land reisen zu können, in welches man normalerweise nicht geht. Das passt auch zur Philosophie der Knabenkantorei Basel. Wir sehen den Chor eher als Lebensschule denn als eine reine Chorschule.

Wie wichtig sind denn solche Konzertreisen?

Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Chorlebens. Vor allem für junge Knaben ist eine solche Reise eine Wahnsinnserfahrung. Dabei gehört es zur Tradition, dass man während der Reisen in Gastfamilien unterkommt. Auf diese Art und Weise kann man ein Land von innen kennenlernen. In Weissrussland wohnten die Knaben fünf Tage bei solchen Familien, wo sie Einblicke in die weissrussische Kultur und Lebensweise sammeln durften. Dass die Jungen auch mal an ihre Grenzen stossen, gehört zu einer solchen Reise dazu. So lernt man, mit neuen Situationen umzugehen.

Was waren die Highlights auf dieser zehntätigen Tournee?

Es war unglaublich, wie die Leute uns mit offenen Armen empfangen haben. Sie waren sehr dankbar, dass wir da waren und haben auch an den Konzerten toll mitgemacht. Ein Highlight war für uns sicher das Galakonzert an unserem letzten Tag in Minsk. Im Laufe des Festivals haben wir uns zu richtigen Publikumslieblingen entwickelt. Als das Konzert fertig, die Lichter schon gelöscht waren, wünschten sich die Helfer und Mitarbeiter nochmal ein Lied. Also gingen wir alle gemeinsam ein letztes Mal auf die Bühne und haben zusammen das Stück gesungen. Das war ein sehr schöner Moment.