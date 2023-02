Knappes Personal Die Basler Rettungssanität muss immer öfter ausrücken – die Gründe sind vielfältig Seit zwei Jahren steigt die Zahl der Einsätze massiv an. Martin Gabi, der Leiter der Sanität Basel-Stadt, sagt, dass viel mehr Notrufe wegen Herz-Kreislauf-Beschwerden gemacht würden. Dass Bagatellfälle zunehmen, könne er nicht bestätigen.

Ein Rettungsteam im Einsatz: Anders als noch vor zehn Jahren würden heute fast alle die Notrufnummer kennen, sagt Martin Gabi. Bild: Nicole Nars-Zimmer

27'457 Mal rückte die Basler Sanität im vergangenen Jahr aus – 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Schon 2021 waren die Einsatzzahlen um zehn Prozent gestiegen. So eine massive Zunahme innert zwei Jahren habe keiner erwartet, sagt Martin Gabi, Leiter der Rettung Basel-Stadt. Zuvor seien die Einsätze jeweils konstant zwischen zwei und vier Prozent angestiegen.

Die Zunahme der Sanitätseinsätze ist kein Basler Phänomen, sondern schweizweit zu beobachten. Gleichzeitig stiegen viele Rettungssanitäter und -sanitäterinnen während der Pandemie aus dem Beruf aus. Wie in anderen Gesundheitsberufen fehlen akut Arbeitskräfte. Gabi sagt: «In 32 Jahren im Job habe ich noch nie eine so schwierige Situation erlebt.»

Weiterer Personalausbau drängt sich auf

Martin Gabi Bild: Nicole Nars-Zimmer

Zwar gab die Politik dem Rettungsdienst-Chef im Herbst 2022 grünes Licht, ein zusätzliches Team mit zwölf Vollzeitstellen aufzubauen. Die Hälfte der neuen Stellen konnte er per März bereits besetzen. Aktuell sei die Auslastung aber so hoch, dass eigentlich ein weiteres Team geschaffen werden müsste.

Dadurch nimmt die Belastung in den bestehenden Teams weiter zu. «Die Arbeit so zu verteilen, dass das bestehende Personal nicht ausbrennt, ist ebenso wichtig, wie neue Leute zu rekrutieren», sagt Gabi. Als kurzfristige Massnahme holte er sechs Pensionierte in kleinen Pensen zurück in den Beruf. Bauchweh macht Gabi vor allem die Ungewissheit, ob die Einsatzzahlen weiterhin so rasant steigen werden.

Mehr alte Menschen rufen den Rettungsdienst

Die Gründe für den sprunghaften Anstieg bleiben indessen unklar. In einer Stellungnahme zum Fachkräftemangel nannte der Berufsverband der Rettungssanität, die Swiss Paramedic Association, kürzlich das Bevölkerungswachstum und die Überlastung von Hausarzt- und Notarztpraxen als Treiber.

Aber erklärt dies wirklich den plötzlichen Ausschlag? Eine genaue Ursachenforschung sei schwierig, weil die Diagnose der Geretteten erst im Spital gestellt würde, sagt Gabi. In der Dokumentation der Einsätze gebe es dennoch einige Hinweise. Massiv zugenommen haben in den vergangenen zwei Jahren Personen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden. Auch die Zahl der Kindernotfälle sei stark gestiegen.

Zudem falle auf, dass vermehrt ältere Menschen den Rettungsdienst rufen würden. Dies liege vermutlich daran, dass auch dank Unterstützung der Spitex viele bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung bleiben würden, statt in ein Alters- oder Pflegeheim einzutreten.

Zahl der Schwerkranken nimmt in Basel zu

Kontrovers diskutiert wird vor allem auch, ob der Rettungsdienst häufiger wegen Bagatellen gerufen wird. Der leitende Arzt im Notfallzentrum der Spitäler Schaffhausen sagte vergangene Woche gegenüber der «Rundschau» von SRF, viele Leute würden auf dem Notfall eine «All-inclusive-Mentalität» an den Tag legen.

Dem widersprach der Chefarzt des Notfalls des Universitätsspital Basel, Roland Bingisser: Er warne vor einer solchen Sichtweise. Was als Bagatelle zu klassieren sei, werde letztlich erst nach der ärztlichen Untersuchung geklärt. Auf dem Notfall in Basel würden die Bagatellfälle stetig abnehmen, die Zahl der Schwerkranken dagegen nehme zu.

Martin Gabi glaubt, dass die Bevölkerung deutlich besser «sensibilisiert» sei. Anders als vor zehn Jahren würden mittlerweile fast alle die Notfallnummer 144 kennen. Doch werde nicht bei jedem Anruf automatisch ein Rettungsteam ausgesendet.

Wenn sich aus dem Anruf erschliesse, dass das medizinische Problem anderweitig gelöst werden kann, werde auf den Einsatz verzichtet. Weil die Zentrale aber in vielen Fällen nicht mit den Patienten oder Patientin direkt spreche, rücke man lieber einmal zu viel aus als einmal zu wenig.