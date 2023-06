Kollision Basler Herbstmesse 2023: Die Hallenmesse wird auf eine Woche verkürzt Aufgrund einer Fachmesse findet die Hallenmesse der Basler Herbstmesse dieses Jahr nur während einer Woche statt.

Die diesjährige Hallenmesse wird um eine Woche verkürzt Bild: Roland Schmid

Die grösste Vergnügungsmesse der Schweiz, die Basler Herbstmesse, findet dieses Jahr vom 28. Oktober bis am 12. November statt. Der Hääfelimäärt am Petersplatz sogar zwei Tage länger. Die Hallenmesse wird auch dieses Jahr in der Halle 1 durchgeführt. Doch aufgrund einer anschliessenden Fachmesse, wird sie nur eine Woche dauern. Das heisst bis zum zweiten Messesonntag, dem 5. November. Das teilt das Präsidialdepartement am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung mit.

Die verkürzte Dauer der Hallenmesse gilt auch für den Messebetrieb in der angrenzenden Isteinerstrasse. Die Schaustellerinnen und Schausteller in der Halle 1 müssen prozentual eine tiefere Standplatzgebühr bezahlen. Auch 2023 bietet die Basler Herbstmesse eine Variation an Marktständen, Spielgeschäften, Fahrgeschäfte und Verpflegungsangebote. Insgesamt 469 Angebote werden auf sieben Standorten verteilt aufzufinden sein.