Rutschmadame Wir wählen die Einheitspartei! Woche für Woche nimmt die Rutschmadame das regionale Geschehen aus dem Blickwinkel des nahen Elsass aufs Korn. Diese Woche: die bevorstehenden Wahlplakate. Martina Rutschmann Drucken Teilen

«Dr Wa(h)lkampf»: Naarebaschi thematisierten am Cortège 2008 das Wetteifern um Wählerstimmen Bild: Nicole Nars-Zimmer

Guten Tag, ich hätte gern einen Vanillebretzel. Oder lieber einen Schoggibretzel. Nein, ich glaube, ich brauche etwas Salziges. Was ist in den Silserli drin? Quark? Dann nehme ich eins mit Thon. Und eins mit Käse. Und dazu etwas Süsses, für später. Prussiens! Hatte ich schon lange nicht mehr. Wobei, die kleben an den Zähnen. Ich nehme zwei Kokosmakrönli und dieses, ähm, das, was früher «Mäitlibei» hiess. Meinen Sie, das kommt gut an als Mitbringsel? Oder wähle ich jetzt falsch? Vielleicht nehme ich doch einen Vanillebretzel.

Ihr kennt das. Diese Überforderung in Konditoreien. Und überhaupt bei allem. Als wären die Entscheidungskrisen des Alltags nicht schwer genug, müssen wir uns jetzt auch noch für Menschen und Listen entscheiden. Wen wähle ich und warum? Was passiert, wenn ich eine Liste nehme, aber Leute aus anderen Parteien ebenso nett finde und am Ende doch die Arithmetik alles zerstört? Gut, nett müssen sie nicht sein, unsere Nationalrätinnen und Ständeräte. Etwas auf dem Kasten müssen sie haben. Bloss: Wie weiss ich, wer was auf dem Kasten hat und ob das stimmt, was die behaupten, und nicht eine dreiste Lüge ist? Schaut euch diese Wahlplakate an! Da stehen lauter tolle Sachen drauf. «Kaufkraft, Freiheit, Wohlstand». Wollen wir! Aber was, wenn die uns nicht geben, was wir wollen, es aber diejenigen täten, die wir nicht wählen, weil wir nicht wissen, ob es süss oder salzig sein soll?

Es ist Zeit für eine Einheitspartei. Die Sozis wollen eh alles vereinheitlichen und wenn wir den Liberalen zusichern, dass die Einheitspartei auch wirtschaftsverliebt ist, machen die auch mit. Die Rechten sind grundsätzlich gegen alles, wollen aber nicht aussterben, also versichern wir ihnen, dass wir «Asylanten» aufnehmen in der Parteileitung. Das Logo wird Grün, so sind auch die ruhiggestellt. Für die Mitte machen wir ein Kreuz an die Decke. Das Geld, das hunderte Kandidatinnen von hunderten Verbänden für den Wahlkampf erhalten, nutzen wir für Einheitsbrei in Gratis-Kitas, für den Autobahnausbau und für einen Heuwagen, auf dem die Rechten sich selbst vorführen können. Für eine Klimakleber-Autobahnspur reicht es auch. So sind alle happy, niemand ist im Dilemma. Einen salzigen Vanillebretzel gibt es gratis dazu.