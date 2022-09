Kommentar zu Unisex-Toiletten Aber bitte Hände waschen! Die Uni Basel führt neben klassischen Männer- und Frauentoiletten auch Unisex-Toiletten ein: Wieso nicht überall?

Neu für alle Geschlechter: Gewisse Toiletten der Uni Basel. Nicole Nars-Zimmer

Die Regeln, wer welche Toilette verwenden darf und soll, unterscheiden sich nach Ort und Zeit: Während es im Büro oder am Flughafen abgetrennte Frauen- und Männer-WCs gibt, ist diese Trennung in der Kneipe oder im SBB-Zug nicht mehr so strikt. Und an der Fasnacht wird das freie Klo genutzt – bis am Donnerstag wieder klar ist: Frauen und Männer müssen auf das vorgesehene WC.

Diese althergebrachte Einteilung führt aber dazu, dass Personen, deren Geschlechtsidentität jenseits von Mann und Frau liegt, mit Diskriminierungen konfrontiert werden. Mit All-Gender-WCs, die eben allen Geschlechtern offen stehen, will die Uni Basel dem nun entgegenwirken. Abgesehen davon verschwinden dadurch auch komische Blicke, wenn ein Familienvater mit seiner Tochter auf das Frauenklo geht.

Auch wenn nur einzelne Toilettenanlagen der Uni genderneutral sind, sorgt dies für kritische Stimmen, etwa, dass diese Toiletten «linkes Gendergaga» seien. Oder Frauen, die sich Sorgen darum machen, einen Safe Space zu verlieren. Dabei gäbe es eine relativ einfache Lösung: Sinnvoll wäre es – genau wie das neu an der Uni Basel ist – überall drei Optionen zur Verfügung zu stellen: Eine für Frauen, eine für Männer und eine geschlechtsneutrale. So, wie das heute mit dem rollstuhlgängigen WC bereits der Fall ist. Dies würde dazu führen, dass etwa trans Personen weniger Sorgen haben. Bleibt nur zu hoffen, dass alle sich die Hände waschen.