Kommentar Basel will einen Regierungspräsidenten - das Stellenwachstum bleibt aber ein Thema Das Basler Stimmvolk bekennt sich zum Präsidialdepartement und hält nichts von einer Verkleinerung der Regierung. Das Abstimmungsresultat zur «5 statt 7-Initiative» bedeutet aber nicht, dass sich in der Kantonsverwaltung gar nichts ändern soll. Hans-Martin Jermann

Daran wird sich nichts ändern: Der aktuelle siebenköpfige Basler Regierungsrat mit Staatsschreiberin Barbara Schüpbach (l.). zvg

Am Abstimmungssonntag wurden zwei Grundsatzfragen geklärt: 13 Jahre nach Einführung des Präsidialdepartements hat das Stimmvolk die Diskussionen um dessen Sinn und Zweck beendet: Es will einen Regierungspräsidenten und ein dazugehöriges Departement. Vom Tisch ist die Verkleinerung der Regierung: Die Initianten konnten nie schlüssig darlegen, dass die Verwaltung mit fünf Departementen besser und effizienter arbeitet als eine mit sieben.

Regierungspräsident Beat Jans darf sich als Sieger fühlen, kann aber doch nicht zur Tagesordnung übergehen: 40 Prozent der Abstimmenden sagten Ja zu dieser überfrachteten und wenig durchdachten Initiative, in Riehen und Bettingen war die Mehrheit nicht fern.

Ein Fingerzeig, dass viele Baslerinnen und Basler in der Verwaltung eben doch Probleme orten: Etwa in der Frage, wie die Verantwortlichkeiten bei Schnittstellenaufgaben wie dem Klimaschutz oder der Stadtentwicklung geregelt sind. Noch grösser dürfte die Sorge über das ungebremste Wachstum des Stellenetats sein. In den vergangenen Jahren liessen sich Diskussionen angesichts riesiger Überschüsse im Staatshaushalt im Keim ersticken.

Sie könnten aber, sollten die Defizite im Finanzplan eintreffen, bald virulent werden. Die Regierung tut gut daran, sich darauf vorzubereiten.