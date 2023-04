Kommentar Bahn-Anbindung des Euro-Airports: Ein Murks mit Ansage Die Neubaustrecke zum binationalen Flughafen ist ein grosser Kompromiss. Die Bahnanbindung darf gar nicht zu attraktiv ausfallen – sonst würde sie bekämpft. Benjamin Wieland Drucken Teilen

Der Bus sei gleich schnell, fahre häufiger und sei erst noch komfortabler, sagt eine Expertengruppe zum Bahnanschluss zum Euro-Airport. Roland Schmid / Archiv

Der Bahnanschluss zum Euro-Airport ist halbgar. Weder Fisch noch Vogel. Doch das ist so gewollt. Die Fluglärmgegner auf Schweizer Seite haben stets klar gemacht: Ein Bahnanschluss wird nur akzeptiert, wenn er dem Regionalverkehr dient. Also quasi die heutige Busverbindung ersetzt. Alles, was darüber hinausgeht, würde erbittert bekämpft.

Die Planerteams haben die Botschaft verstanden. Der EAP wird ins regionale Bahnnetz integriert. Künftig kann man mit der S-Bahn und mit französischen Regionalzügen an den Flughafen tuckern. Aber nicht mit Interregios oder dem TGV.

Zwei wunde Punkte haben Kritiker des Vorhabens aber gefunden: Wenn sich die Schweiz schon mit 90 Millionen Euro an der Neubaustrecke beteiligt, sollte sie für alle Entwicklungen offen sein. Es wäre also angesagt, die Gleise so auszuführen, dass sie zumindest theoretisch auch von IR-Zügen befahren werden könnten.

Und: Die Schweiz sollte sich vertraglich absichern, dass Frankreich bei der nächsten Pandemie oder einer anderen besonderen Lage die Züge nicht mir nichts, dir nichts stoppen kann. Oder neue Grenzkontrollen einführt. Beim heutigen Flughafenbus funktionierte das selbst zu schlimmsten Corona-Zeiten einwandfrei. Doch er nutzt eine Zollfreistrasse. Bei der Bahn wäre das nicht mehr der Fall.

Hier muss die Schweiz vorsorgen. Es kann nicht sein, dass Passagiere aus der Schweiz plötzlich Schikanen auf sich nehmen müssen, nur weil sie aus dem «falschen» Land anreisen.