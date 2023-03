Kommentar Basel und seine Überlastung: Der Kanton braucht dringend eine neue Strassenpolitik Basel braucht den Rheintunnel. Es darf auch angesichts einer zukunftsfähigen Mobilität nicht sein, dass die Quartier- und Gemeindestrassen die fehlgeleitete Politik der baselstädtischen Hochleistungsstrassen und Hauptachsen ausbaden müssen. Andreas Schwald Drucken Teilen

Ein Stau auf der Autobahn A2 im Stadtgebiet von Hagnau bis Gellert: An diesem Bild von vor knapp zehn Jahren hat sich bis heute nichts geändert. Bild: Martin Toengi (Basel, 8. Juli 2014)

Dass der Rheintunnel in Basel gebaut werden muss, ist logisch. Das zeigt sich einmal mehr in aller Deutlichkeit nach dem Unfall vom Mittwoch im Schwarzwaldtunnel. Eine kurze Sperrung der A2 auf Kantonsgebiet genügt und das Verkehrschaos reicht quer durch Basel. Keine Frage: Die Osttangente ist am Anschlag.

Der Widerstand gegen den Rheintunnel mag daher vielleicht nicht ganz zwecklos sein, er ist aber sinnlos. Die Überlastung der A2 ist ein Fakt, genau so wie die Tatsache, dass Massnahmen nötig sind. Basel schrumpft nicht, Basel wächst. Allein der Stadtkanton nimmt an Volumen zu – ganz zu schweigen vom grenznahen Ausland und der Agglomeration, die als ein grosser Wirtschaftsraum gemeinsam mit der Stadtmetropole wachsen. Damit nimmt auch der Verkehr zu. Egal, ob man es sich anders wünscht oder nicht.

Es kann auch nicht sein, dass Quartier- und Gemeindestrassen die Überlast der überforderten städtischen Autobahn tragen müssen. Sie sind der Ort, wo zuerst nachhaltige Formen der Mobilität erprobt und umgesetzt werden sollen, hier findet die «Stadt der kurzen Wege» statt. Zu lange aber hat Basel dank politischer Fixation aufs böse Auto die Weiterentwicklung seiner Hochleistungsstrassen und Hauptachsen aufgeschoben oder abgeschossen. Anlass und Zeitpunkt könnten jetzt nicht besser sein, um die verkehrspolitischen Versäumnisse der letzten zwei Jahrzehnte produktiv an die Hand zu nehmen.