Kommentar Basler Regierung fällt bei Fasnacht aus der Schiene Die Basler Regierung will eine Fasnacht, welche primär für die Aktiven gedacht sei. Doch die bundesweite Aufhebung der Massnahmen und die Ankündigung von Tram-Nachtfahrten werfen dies über den Haufen. Hans-Martin Jermann

Die Basler Regierung hat in den beiden Pandemiejahren vieles richtig gemacht und insbesondere bei Verschärfungen mit Sensibilität Stimmungen in der Bevölkerung aufgenommen. Weniger stilsicher agierten die Magistraten bei Lockerungen. Ein erstes Mal vor Wochenfrist an der Medienkonferenz zur Fasnacht: Dass es angesichts der Situation in den Spitälern «drey scheenschti Dääg» mit angezogener Handbremse geben würde, konnten die Fasnächtler nachvollziehen. Doch was eine Beizen-Sperrstunde ab 1 Uhr epidemiologisch bringen soll, konnten die Regierungsräte nicht schlüssig erklären.

Nach dem Bundesratsentscheid vom Mittwoch war die Sperrstunde nicht mehr aufrechtzuerhalten. Dasselbe galt für die Regel, wonach Cliquenkeller nur Mitgliedern offenstehen sollen. Trotzdem versuchte die Regierung eisern, eine Erzählung zu retten, die nie funktioniert hatte und nach dem Wegfall der Massnahmen auf Bundesebene anachronistisch wirkte. Jene der Basler Fasnacht 2022, die primär für die Aktiven gedacht sei.

Absurd wurde es am Donnerstag: Als im Laufe des Tages BLT und BVB ankündigten, Nachtfahrten während der Fasnacht doch ermöglichen zu wollen, knickte der letzte Halm im Argumentarium für eine Basler Fasnacht im intimen Rahmen. Erneut wird die Regierung von der Macht des Faktischen überrollt. Es ist eine bittere Ironie: Ausgerechnet jetzt, wo es um die Regeln beim Heiligtum Fasnacht geht, wirken die Basler Magistraten neben der Spur.