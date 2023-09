Da sie zu eng und meist verstopft ist: In der Feldbergstrasse Tempo 30 einzuführen, ist richtig

Mit 50 Stundenkilometern durch die Feldbergstrasse fahren? Das geht nur in der Nacht. Tagsüber ist der Verkehr in der eher engen Strasse zu dicht. Es ist deshalb nur richtig, in ihr Tempo 30 einzuführen.