Kommentar Das Schweigen einer Bank Die Bank CIC wird von einem Fehlverhalten in der Niederlassung in St. Gallen durchgeschüttelt. Während die Finanzmarktaufsicht den Fall indirekt bestätigt, hüllt sich das Basler Geldinstitut in Schweigen. Andreas Möckli

Die Bank CIC ist am Basler Marktplatz zu Hause. Bild: Nicole Nars-Zimmer

In normalen Zeiten sorgt die Bank CIC kaum für Schlagzeilen. Dafür ist sie mit schweizweit rund 430 Mitarbeitenden zu wenig bedeutend – und einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Vielen ist der alte Name Cial geläufiger, obwohl die Bank ihren Namen bereits vor 15 Jahren änderte.

Nun wird die Basler Bank durchgeschüttelt. Der Vorwurf ist gravierend und wird von der Finanzmarktaufsicht Finma zumindest indirekt bestätigt: In der Niederlassung in St. Gallen sind allzu grosszügig Kredite vergeben worden. Im Gegenzug soll der begünstigte Kunde die Banker mit üppigen Reisen oder Bargeld belohnt haben.

Kredite zu vergeben, bei denen kaum oder gar keine Eigenmittel zur Finanzierung einer Immobilie beitragen, ist für sich genommen schon nicht erlaubt. Fliessen im Gegenzug geldwerte Leistungen wird es noch brenzliger. Es handelt sich hier also nicht um Kavaliersdelikte. Viel mehr bringt Finanzmarktrechtexpertin Monika Roth Tatbestände wie qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung ins Spiel.

Der Fall ist zu gravierend, um gar nichts zu sagen

Umso unverständlicher ist das Schweigen der Bank. Spätestens als die Finma in die Bresche sprang, in dem sie bestätigte, von der CIC in der Sache informiert worden zu sein, hätten die Basler reagieren müssen. Der Fall ist zu gravierend, als ihn einfach schweigend auszusitzen.

Natürlich erwartet von der CIC zurzeit niemand eine detaillierte Stellungnahme zu den Vorkommnissen in St. Gallen. Eine grobe Übersicht über interne und externe Ermittlungen in der Sache ist sicher nicht zu viel verlangt. Einfach den Kopf in den Sand zu stecken, ist dagegen alles andere als vertrauenserweckend. Das müssten doch auch die Eigentümer in Paris verstehen.