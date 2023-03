Kommentar Demonstrationen in Basel: Die Sehnsucht nach den Achtzigern Es wird mit immer härteren Bandagen gekämpft. Das zeigt die Frauendemo vom Mittwochabend. Hatten wir das in den achtziger Jahren nicht schon einmal in Basel? Patrick Marcolli Drucken Teilen

In Kampfmontur: Die Basler Polizei macht sich am Mittwochabend bereit, um gegen demonstrierende Frauen vorzugehen. Bild: Kenneth Nars

Ein Blick zurück kann gemischte Gefühle auslösen. Einerseits hat meine in den achtziger Jahren sozialisierte Generation ein recht (und zurecht!) abgeklärtes Verhältnis zu den aktuellen Demonstrationen in Basel – vor allem, was die Reaktion der Staatsmacht betrifft. Kampfsituationen wie jene vom Mittwoch auf dem Petersplatz anlässlich einer Frauenkundgebung muten im Vergleich zu den Jugendunruhen von vor vier Jahrzehnten an wie kleinere Scharmützel.

Anderseits zeigt die etwas weniger lange historische Perspektive ein dunkleres Bild. Gesellschaftliche Differenzen werden immer öfter und mit immer härteren Bandagen auf der Strasse ausgetragen. In den vergangenen vier, fünf Jahren waren viele Kundgebungen begleitet von Gewalttätigkeiten und Vandalismus.

Die Polizei reagierte darauf entweder mit Nachsicht, was ihr von der politischen Rechten als Schwäche ausgelegt wurde, aber auch mit viel Härte. Die Aussagen der beiden Reporterinnen der bz, die am Mittwochabend auf dem Petersplatz das Geschehen beobachteten, lassen nur einen Schluss zu: Hier sollte offensichtlich wieder einmal ein Exempel an Demonstrierenden statuiert werden.

Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Es kann nicht sein, dass sich die Reaktion der Staatsmacht nicht nur am Geschehen sondern offenbar daran misst, ob eine Demo bewilligt wurde oder nicht. Den Rücktritt des Polizeikommandanten zu fordern, wie es die Linken nun tun, ist jedoch überzogen. Allerdings kann ich auch nicht nachvollziehen, dass man aus Prinzip oder aus purer Lust an der Provokation auf den rein formellen Akt einer Bewilligung verzichtet und damit in Kauf nimmt, dass es zu einer Eskalation kommt.

Leider habe ich keine Hoffnung, dass sich die Fronten aufweichen werden und es weniger Anlass zum Protest geben wird. Unsere Gesellschaft driftet auseinander und die Räume, in denen eine gemeinsame Sprache gesprochen wird, werden kleiner. Manchmal sehne ich mich sogar nach den Achtzigern zurück, als die Linien zwischen Gut und Böse noch deutlich gezogen schienen.