Kommentar Der chinesische Dialog Am Samstag findet in Basel zum wiederholten mal das vom Kanton finanziell unterstützte chinesische Mondfest Basel statt. Eine Unterstützung, die man angesichts jüngster Ereignisse hinterfragen soll, findet unser Redaktor. Christian Mensch Drucken Teilen

Das Mondfest vor sechs Jahren. Bettina Matthiessen/BLZ

Es gibt Sätze, an denen es eigentlich nichts zu mäkeln gibt. Ein solcher lautet: «Gerade in dieser spannungsgeladenen Zeit ist der interkulturelle Austausch wichtig.» Geäussert hat ihn Sabine Horvath, Leiterin der Aussenbeziehungen im Basler Präsidialdepartement, die sich auf Anfrage dieser Zeitung zum Chinesischen Mondfest äussert, das am Samstag mit staatlicher Subventionierung zum wiederholten Mal in Basel gefeiert wird.

Es sind solche Sätze, die vor allem aber auch wohlfeil sind und besser nicht auf ihren Gehalt überprüft werden. Denn worin besteht genau der interkultu­relle Austausch, wenn auf einem öffentlichen Platz chinesisches Brauchtum zelebriert wird? Wo und wie wird der Kontext erkennbar, dass diese Tradition entstanden ist, als China eine Charmeoffensive startete und Basels Pharmaindustrie gebannt von den Möglichkeiten des unermesslichen chinesischen Marktes war? Selbstverständlich bleibt dieser Kontext ebenso auf der Strecke wie der vermeintlich «kritische Dialog», mit dem die Mehrheit des Basler Parlaments die Weiterführung der Städtepartnerschaft mit Schanghai begrün­dete.

An der guten Absicht sei nicht gezweifelt, an der Wirkung jedoch umso mehr. Denn die chinesische Dialogbereitschaft ist bescheiden. Die Universität Basel hat dies eingesehen und auf stille Weise das Konfuzius Institut beerdigt. Dem chinesischen Mondfest die Subvention zu streichen, wäre die adäquate Massnahme dazu.