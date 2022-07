Kommentar Die Grünen haben viel nachzuholen Die Basler Grünen wollen zurück in die Regierung. Doch das Personal fehlt und die verbliebene Zeit ist knapp Jonas Hoskyn Drucken Teilen

Für die Grünen ein Schock: Die Abwahl von Elisabeth Ackermann vor zwei Jahren. Roland Schmid

Der Entscheid der Grünen, künftig ohne den bisherigen Bündnispartner Basta zu den Basler Wahlen anzutreten kam für viele überraschend. Taktisch dürfte er richtig sein. Die Dringlichkeit des Megathemas Klima ist in den vergangenen Jahren nochmals überdeutlich zu Tage getreten. Wer aus Klimagründen grün wählt, will Umweltthemen zuoberst auf der Prioritätenliste wissen und nicht Sozialwohnungen oder Demonstrationen. Auch wenn die Grünen die gute Zusammenarbeit mit der Basta betonen: Die gemeinsame Liste mit der Linksaussenpartei dürfte auch potenzielle Wähler davon abgehalten haben, grün einzulegen.

Dieser Schritt in die Eigenständigkeit ist aber auch ein Risiko. Bei den Grünen zeigt sich nun der Personalmangel in aller Deutlichkeit. Angesichts der unerfahrenen Grossratsfraktion drängt sich die Redewendung «grün hinter den Ohren» geradezu auf. Politikerinnen und Politiker, die am Anfang ihrer Karriere stehen und noch aufgebaut werden müssen, rutschen so plötzlich in die Rolle von Aushängeschildern und potenziellen Regierungskandidatinnen.

Die grüne Welle hat der Partei in den vergangenen Jahren reihenweise Neumitglieder beschert. Möglich, dass das wachsende Bewusstsein für das Thema Klima hilft, die organisatorischen Probleme zu überdecken. Dafür dass sich hohe Wählerzahlen am Ende auch in politische Erfolge ummünzen lassen, ist aber noch eine Entwicklung nötig.