Kommentar Die Maxime der Verdichtung ist in Frage gestellt Basel-Stadt kann nur nach innen wachsen. Und die Verdichtung entsprach dem Willen der Politik. Nun jedoch gibt es einen neuen Aspekt: den Klimawandel. Benjamin Wieland

Ein Hof innerhalb einer Blockrandbebauung. Ob und wie stark man solche Räume überbauen soll, wird künftig zu harten Debatten führen. K. Nars / bz-Archiv

Seit 13 Jahren bekämpfen Anwohnerinnen und Anwohner im Basler Am-Ring-Quartier einen Neubau. Das Vorhaben ist zwar grundsätzlich rechtens. Das bestätigte sogar das Bundesgericht. Trotzdem steht dieser Fall exemplarisch für einen Konflikt, der Basel-Stadt in nächster Zeit stark beschäftigen wird: Jenen zwischen Verdichtung und Ökologie.

Jahrelang stand in Basel-Stadt Verdichtung ganz oben auf der Prioritätenliste. Das entspricht der Wachstum-nach-Innen-Vorgabe des Bundes. Für Basel ist Verdichtung jedoch auch beinahe die einzige Möglichkeit, wie die Stadt noch wachsen kann. So wurden in den vergangenen Jahren etliche Innenhöfe zugebaut. Doch das Modell gerät nun unter Druck.

Im Zuge des Klimawandels verwandeln sich städtische Räume zu Hitzeinseln. Der Basler Souverän hat den Kanton dazu verpflichtet, bis 2037 klimaneutral zu werden. Der Regierungsrat hat sich selber zum Ziel gesetzt, mehr Bäume zu pflanzen.

Die zwei Ziele – Verdichtung und Bekämpfung der Hitzebildung – widersprechen sich jedoch fundamental. Verdichtung geht meist auf Kosten von bislang unversiegelten Innenhöfen und Brachen. Genau das zeigt der Fall Maiengasse. Dort wird eine Baulücke geschlossen. Der Neubau ragt jedoch in den bislang grünen Innenhof. Bäume müssen weichen.

Die Politik muss sich entscheiden, welches Interesse sie künftig höher gewichtet: Verdichtung und Wachstum oder Ökologie.