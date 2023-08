Kommentar Ein Ende der Elefantenhaltung wäre falsch: Zoos können die Liebe zu Tieren wecken Tierschutzorganisationen fordern nach dem Tod des Elefantenbullen Tusker ein Ende der Elefantenhaltung im Zolli. Dabei zeigt gerade die grosse Anteilnahme am Ableben des Tieres, dass man in Basel etwas richtig macht. Dimitri Hofer Drucken Teilen

So wurde der verstorbene Elefantenbulle Tusker populär: mit Baumstämmen spielend auf der Aussenanlage im Zolli. Bild: Zoo Basel

Der Tod des afrikanischen Elefantenbullen Tusker, der an Tuberkulose litt, ist tragisch. Der Zolli musste das Tier nach mehrmonatiger Krankheit einschläfern. Die Anteilnahme am Ableben des Publikumslieblings ist riesig. Auch wenn er nur rund zwei Jahre in der Schweiz war, ist er den Baslerinnen und Baslern ans Herz gewachsen.

Nach dem Tod von Tusker liess auch Kritik von Tierschutzorganisationen nicht auf sich warten. Die Fondation Franz Weber und Peta sprechen sich in Mitteilungen gegen die Haltung von Elefanten in Tiergärten aus. Der Tod sei alleine durch die Bedingungen der Gefangenschaft, den Kontakt mit Menschen und weitere Faktoren der Zoohaltung zurückzuführen.

Auch wenn die genauen Umstände der Infektion wohl nie eruiert werden können, ist eines klar: Im Zolli sind Tierfreunde tätig, die in einer wissenschaftlich geführten Institution arbeiten. Der Basler Zoo hat, wie Tiergärten allgemein, in den vergangenen Jahrzehnten einen grossen Schritt vorwärts gemacht. Bedauernswerte Haltungen sind heute, zumindest in Mitteleuropa, kaum mehr zu sehen.

Die wichtigste Aufgabe der Zoos ist es heute, bei den Besuchenden die Liebe zu den Tieren zu wecken. Die Natur soll als schützenswert wahrgenommen werden. Durch ansprechend gestaltete Anlagen wie in Basel kann das gelingen. Der Trauer über den Tod von Tusker verdeutlicht dies. Ein Ende der Elefantenhaltung im Zolli wäre kontraproduktiv.