Kommentar Ein Pflaster fürs Personal Mit 49 zu 46 Stimmen bei zwei Enthaltungen sprach sich der Grosse Rat knapp für den Corona-Bonus für das Basler Pflegepersonal aus. Die strukturellen Probleme in den Spitälern werden damit aber nicht gelöst. Nora Bader

Mitarbeitende des Basler Unispitals kümmern sich um Covid-Patienten auf der Intensivstation. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Der Basler Grosse Rat hat sich am Donnerstagabend für die Refinanzierung eines Corona-Bonus für das Pflegepersonal ausgesprochen, wenn auch ganz knapp. Das ist eine symbolische Geste an jene, die tagtäglich an vorderster Front in der Pandemiebekämpfung tätig sind.

Kritisiert wurde von bürgerlicher Seite, dass auch andere Branchen einen Corona-Bonus verdient hätten. Das ist unbestritten. Und in Anbetracht seiner Finanzen könnte sich Basel-Stadt das leisten. Wie wär’s, wenn die Regierung nach diesem Ja des Parlaments zum Bonus für Pflegende auch einen solchen für andere Berufe im Umfeld des Kantons prüft, die in der Coronakrise stark eingespannt sind?

Die strukturellen Probleme in den Spitälern löst der Corona-Bonus nicht. Und bis die Forderungen der vom Volk gutgeheissenen Pflege­initiative umgesetzt sind, wird es noch Jahre dauern. Aber der Bonus ist ein Pflaster auf das blutende Herz unserer Gesellschaft. Die Verteilung des Corona-Bonus innerhalb der Institutionen soll den jeweiligen Führungs- und Leitungs­gremien obliegen. Sinnvoll wäre, wenn der Bonus für Pflegende nicht in Form eines Mensa-Gutscheins, sondern vielmehr eines Zustupfs an die verdienten Ferien mit der Familie ausfällt.