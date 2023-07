Kommentar Elektroautos sind Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems Mit neuen Ladestationen soll in Basel der Umstieg auf Elektroautos gefördert werden. Das macht ökologisch Sinn, verkehrstechnisch aber ist auch wichtig, welche Elektroautos künftig durch die Stadt kurven.

Der SUV Škoda Enyaq ist aktuell das am meisten verkaufte Elektroauto in der Schweiz. Bild: Keystone

Die Pläne sind ambitioniert, aber sinnvoll: Innert sieben Jahre will der Kanton Basel-Stadt die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge verfünffachen. Die unkomplizierte Verfügbarkeit von Ladestationen ist einer der besten Hebel, um den Wechsel vom Benziner zum Elektroauto voranzutreiben.

Doch das ist nur die halbe Rechnung: Denn wer sich die Rangliste der beliebtesten Elektroautos anschaut, erkennt das nächste Problem: Es reiht sich SUV an Luxusschlitten. Statt auf effiziente und platzsparende Fahrzeuge zu setzen, was in einer urbanen Region eigentlich geboten wäre, liegt das Augenmerk der Käuferschaft offenbar auf Komfort und Reichweite. Dass abgesehen von den Ferien kaum mehr als ein paar Dutzend Kilometer mit dem Elektroboliden gefahren werden: Geschenkt.

Mit Blick auf das Ende der fossilen Antriebe sind Elektroautos Teil der Lösung, aber auch Teil des Problems, wenn es darum geht, welchen Verkehr eine Stadt wie Basel anstrebt. Entsprechend muss der Ausbau der Ladeinfrastruktur – das Fördern – auch von klar definierten Vorstellungen der Elektroautos begleitet werden – dem Fordern.

Mittlerweile sind Neuwagen derart breit, dass sie sich kaum mehr in normale Parkfelder quetschen lassen und auch auf der Strasse unverhältnismässig viel Platz beanspruchen. Angesichts dessen braucht es klare Regeln zugunsten flächeneffizienter Fahrzeuge.