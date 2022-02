Kommentar Entscheid zur Basler Fasnacht: Grauenvoll mutlos Die beschlossene Regulierung der Fasnacht ist eine Kopfgeburt der Bürokratie. Die Regierung betreibt Angsthasen-Politik. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Der Blick ins Leere. Ob sich Helvetia über die Fasnachts-Ausgabe 2022 freut? Archivbild: Roland Schmid

Fasnacht und Pandemie haben etwas gemeinsam: Sie sind Brenngläser für gesellschaftliche Entwicklungen. Treffen sie zusammen, so wird es schnell heiss. Im vorletzten und auch noch im letzten Jahr herrschte in Basel ein Konsens im Sinn der Coronabekämpfung: Keine Fasnacht, da aus pandemischen Gründen zu riskant.

Doch würde es ein weiteres Jahr ohne die «drey scheenschte Dääg» vertragen? In der Fasnachtsszene war die Antwort klar. Entsprechend wurde um mögliche Lösungen gerungen, an Alternativen getüftelt, wurden Ideen ersonnen. Es tat gut, aus der Ferne mit ansehen zu können, wie kreativ und subversiv die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler (die Rede ist nicht vom Comité) nach wie vor unterwegs sind. Zwar sicher coronamüde, aber noch mit dem wunderbaren Funken Esprit, der die Basler Fasnacht ausmacht.

Nun hat die Regierung ein Machtwort gesprochen: Fasnacht 2022 ja, aber kein Volksfest und bitte keine grossen Menschenansammlungen. Cliquenkeller nur für Mitglieder und Beizen, die recht früh ihre Türen schliessen. Das ist, mit Verlaub, ein grauenvoll mutloser Entscheid. Er reiht sich in die zuletzt vergleichsweise übervorsichtige Pandemiepolitik des Kantons. Diese Kopfgeburt der Bürokratie verträgt sich nicht mit dem, was in der Stadt während der Fasnacht abgeht. Die gute Nachricht: Die Fasnachtsfamilie erhält Zuwachs. Neben dem Pierrot, der Alten Tante, dem Dummpeter oder dem Blätzlibajass gibt es ab jetzt auch noch den Angsthasen.