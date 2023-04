Kommentar Fadenscheinige ­Begründung Nur gerade 36 Stunden vor Beginn des Spiels zwischen OGC Nizza und dem FCB verhängen die französischen Behörden eine Reisesperre für die Auswärtsfans. Der grosse Ärger über die Grande Nation ist absolut berechtigt. Andreas Möckli Drucken Teilen

Die FCB-Fans sind am Donnerstag in Nizza nicht willkommen. Das französische Innenministerium hat ein Reiseverbot ausgesprochen. Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Die Obstruktion war und ist gross. Die französischen Behörden haben den FCB-Fans von Anfang an viele Steine in den Weg gelegt, damit sie nicht nach Nizza reisen. Vor Wochenfrist machten die Franzosen den Fans die Auflage, in Basel einen Voucher zu kaufen, um diesen in Nizza in ein Ticket umzutauschen. Zudem seien die Fans im Stadtzentrum nicht erwünscht.

Doch diese Art von Kanalisierung der Fans genügte nur wenige Tage später nicht mehr. Bereits am Freitag signalisierten die französischen Behörden dem FCB, dass sie sich von Paris eine Reisesperre wünschen. Am Dienstag leistete das Innenministerium diesem Wunsch Folge. Am Mittwochmorgen wurde der FCB informiert.

Natürlich lässt sich über das Verhalten einiger FCB-Fans an Auswärtsspielen länglich streiten. Doch so wie sich die Franzosen nun verhalten haben, geht es nicht. Die meisten Matchbesucher haben ihre Reise längst gebucht und ihr Ticket gekauft. Mit dem Voucher-System haben die Behörden signalisiert, dass die Fans zumindest ins Stadion dürfen.

Wenn nun das Innenministerium mit Fangewalt der beiden Klubs, mit Streiks und terroristischen Bedrohungen argumentiert, so ist dies schlicht fadenscheinig. All diese Umstände waren längst bekannt. Ein Mindestmass an Verbindlichkeit darf auch von den französischen Behörden erwartet werden. Der grosse Ärger seitens FCB und seiner Fans über die Grande Nation sind nachvollziehbar – und völlig berechtigt.