Kommentar Fasnacht, vorwärts Marsch! Der Bundesrat sieht selbst mit der weniger forschen Öffnungsvariante keine Regeln mehr für Grossveranstaltungen im Freien vor. Damit wird es nach zweijähriger Pause in Basel wieder eine Fasnacht geben. Andreas Möckli Drucken Teilen

Letztmals gingen im März 2019 die Lichter am Fasnachtsmontag um 4 Uhr aus: Dieses Jahr wird es wieder einen Morgenstreich geben. Georgios Kefalas / Keystone

Die Fasnacht findet statt. Spätestens nach dem gestrigen Entscheid des Bundesrats steht den «drey scheenste Dääg» nichts mehr im Weg. Selbst wenn sich die Landesregierung für die weniger forsche Öffnungsvariante entscheidet, sind für Grossveranstaltungen im Freien keine Regeln mehr vorgesehen. Die Kantone können jedoch selber eine Bewilligungspflicht für die Fasnacht vorsehen.

Eine Absage der Basler Fasnacht ist unter diesen Vorzeichen undenkbar. Möglicherweise gelten am Fasnachtsmontag gar keine landesweiten Corona-Massnahmen mehr. Natürlich lässt sich nun argumentieren, dass für die grösste Veranstaltung Basels eine erhöhte Vorsicht geboten ist. Doch wenn der Bundesrat nun alle Schleusen öffnet, stünden allzu restriktive Regeln schräg in der Landschaft. Schliesslich kann jede und jeder selber entscheiden, ob sie oder er an die Fasnacht gehen will.

Bei vielen überwiegt schlicht und einfach die Freude, dass die Fasnacht nach zweijähriger Pause wieder stattfindet. Gewiss wird es eine spezielle Fasnacht. Der Cortège etwa ist definitiv gestrichen. Für die Wagen ist die Absage ärgerlich, aus einer Gesamtoptik ist sie aber verschmerzbar. Viele Cliquen hatten ohnehin kein Sujet vorbereitet, daher wäre der Umzug nur ein halber gewesen.

Zentral ist vor allem, dass es eine Fasnacht gibt und sich die Tradition nicht mehr nur von der Erinnerung nähern muss.