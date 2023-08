Kommentar Joël Thüring hat sich demaskiert Seine Aussagen waren zweifelsfrei fremdenfeindlich und diskriminierend. Dass eine Tonaufnahme als Beweis herhalten musste, ist für SVP-Mann Thüring beschämend. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Joël Thüring musste zurückkrebsen. Bild: Roland Schmid

Es ist ein starkes Stück: Da äussert sich der führende Kopf der Basler SVP, Joël Thüring, an einer Medienkonferenz fremdenfeindlich und diskriminierend – und bezichtigt kurz nach Erscheinen des entsprechenden Artikels unsere Journalistin der Falschaussage und verlangt per Mail eine «Korrektur und Richtigstellung». Als ob das nicht genug wäre, verbreitet er seine Sicht der Dinge in den sozialen Medien und spricht von einer linksgerichteten Kampagne.

Hätte die bz-Journalistin über keine Tonaufnahme seiner Aussagen verfügt, wären weiter Zweifel gestreut worden und die SVP hätte ungehindert die Mär von «Fake News» verbreiten und damit ihrem üblichen Narrativ der ihr feindlich gesinnten, linksliberalen «Mainstream»-Medien folgen können.

Nun denn, es ist anders gekommen. Anders als auf «X» (vormals Twitter), wo ungehindert schräge Behauptungen und krude Thesen in die Welt gesetzt werden können, hat in diesem Fall ein Korrektiv gegriffen und Thüring musste zurückkrebsen. Er hat sich schliesslich via «X» sogar zu einer Entschuldigung durchgerungen – diese wiederum aber durch den Zusatz bedeutungslos gemacht, diese Zeitung habe «eine Hetzkampagne initiiert» anstatt bei ihm direkt nachzufragen.

Was hätten wir den nachfragen sollen? Ob er seine xenophoben Aussagen wirklich so gemeint hat? Thüring war klar und deutlich. Er hat sich demaskiert und muss nun damit leben.