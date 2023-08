Kommentar Joël Thüring katapultiert sich mit xenophober Äusserung ins Aus Der langjährige SVP-Grossrat will in den Nationalrat. Beim Wahlkampfauftakt sagt er, Ausländer kämen bewusst in die Schweiz, um Frauen zu vergewaltigen. Diese Aussage macht ihn unwählbar.

Joël Thüring schlägt im Nationalratswahlkampf scharfe Töne an. Bild: Roland Schmid

Zum ersten Mal strebt der langjährige SVP-Grossrat Joël Thüring ein höheres politisches Amt an. Er will in den Nationalrat. Beim Wahlkampfauftakt zeigte der Politiker, der sich sonst gerne konziliant gibt, sein wahres Gesicht und katapultiert sich damit gleich wieder ins Aus. In den Ring steigt er mit einem Lieblingsthema der hiesigen SVP: «Basel-Stadt ist der kriminellste Kanton der Schweiz!»

Bei den Gewaltstraftaten habe Basel ein «massives Ausländer- und Asylproblem.» Dabei seien «wenig überraschend» Bürger aus dem Maghreb, den schwarzafrikanischen Ländern, aus Afghanistan und aus den Staaten ausserhalb der EU überproportional vertreten. Und dann lässt Thüring die Bombe platzen: Diese Menschen kämen «wahrscheinlich auch ganz bewusst in unser Land, um Diebstähle zu begehen oder, wenn sie in einem unkontrollierten Setting sind, unsere Frauen oder auch Männer zusammenzuschlagen oder zu vergewaltigen», sagt er vor versammelter Presse.

Was er mit «unkontrolliertem Setting» meint, führt er nicht aus. Es insinuiert aber, dass es ihm lieber wäre, wenn sich die genannten Personen nicht frei bewegen könnten. Auch sonst ist Thürings Äusserung, Asylsuchende kämen gezielt in die Schweiz, um Gewalttaten zu verüben, xenophob. Er macht sich damit unwählbar. Das sollte man im Hinterkopf behalten, auch mit Blick auf einen möglichen bürgerlichen Schulterschluss bei den Regierungsratswahlen nächstes Jahr.