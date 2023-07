Kommentar Kampf der Hitze im Schneckentempo Aufgrund der steigenden Temperaturen legt die Regierung ein Hitzeschutz-Paket vor. Die Massnahmen überzeugen nicht. Andreas Möckli Drucken Teilen

Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller und Projektplanerin Susanne Fischer stellen auf dem Wettsteinplatz die neuen Pläne gegen die Sommerhitze vor. Bild: Kenneth Nars

Die Meteorologen künden ein heisses Wochenende in Basel an. So gesehen hätte sich Baudirektorin Esther Keller (GLP) mit dem gestrigen Tag kein besseres Datum für ihre Medienkonferenz zum Hitzeschutz-Paket aussuchen können. Leider werden die vorgestellten Massnahmen dem verheissungsvollen Slogan nicht gerecht – einmal mehr.

Läppische 9,4 Millionen Franken will die Regierung für «den nächsten Baustein gemäss Stadtklimakonzept» in den nächsten zehn Jahren aufwerfen. Einmal mehr müssen es Kübel richten. Konkret sollen knapp 100 Baumtöpfe für Abkühlung in den Quartieren sorgen. Hinzu werden rund 200 Sonnenschirme sowie 15 Sitzbänke «mit Rabatte und Pergola» aufgestellt. Die dafür 60 aus­gewählten Standorte werden damit aber nur während dreier von neun Jahren bespielt. Es gilt das Rotationsprinzip. Wieso die Stadt nicht gleich 600 Sonnenschirme und 300 Bäume anschafft, um für ständige Abkühlung zu sorgen, ist unverständlich.

Ohnehin verfestigt sich der Eindruck einer Pflästerlipolitik. Die Stadt könnte es sich finanziell problemlos leisten, etwa auch mal Leitungen zu verlegen, um nicht nur Töpfe hinzustellen, sondern permanent Bäume zu pflanzen. Sonst läuft sie Gefahr, dass die Stimmbevölkerung Fakten schafft und die beiden Stadtklima-Initiativen annimmt. Viele mögen diese als allzu radikal ansehen. Doch Keller fordert mit ihrem Schneckentempo das Schicksal schon fast heraus.