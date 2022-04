Kommentar Kein gutes Omen für die neue Basler Schwimmhalle Auf den ersten Blick erscheint der Plan der Regierung kühn und mutig, das Musicaltheater zu einem Schwimmzentrum umzubauen. Beim genauen Hinsehen aber stellen sich sehr viele Fragen. Patrick Marcolli Drucken Teilen

Wo einst das berühmte Phantom auftrat, sollen ab 2029 Schwimmerinnen und Schwimmer ihre 50-Meter-Längen ziehen. Kenneth Nars

Es muss eine phantastisch gute Substanz haben, das Gebäude mit dem markanten Sheddach am Riehenring in Basel. Undenkbar, dass es sonst erneut Pläne für seine Umnutzung gäbe: Von der Messehalle zum Musicaltheater zum Schwimmbad. Das alles in etwas mehr als sechs Jahrzehnten - rekordverdächtig!

Auf den ersten Blick wirkt der Entscheid der Basler Regierung, in diesem Gebäude das lange ersehnte 50-Meter-Becken für die Stadt bauen zu wollen, mutig. Der Umbau des Kaserne-Hauptbaus oder die Erweiterung und Renovation des Stadt-Casinos haben drastisch vor Augen geführt, wie komplex, teuer und langwierig solche Projekte im Vergleich zu Neubauten sein können. Architektonisch sind die Ergebnisse Ausdruck des diskreten Charmes der Basler Bourgeoisie und lösen nicht den berühmten Leuchtturm-Effekt aus.

Der Plan der Regierung ist so gesehen zwar kühn, es bleiben aber viele offene Fragen: Wohin dislozieren die Veranstaltungen, die im Musicaltheater stattfinden? Ist es die einzige Halle, die vom mittlerweile viel zu grossen Messehallen-Konglomerat in Frage kam? Wäre nicht ein Standort im neuen Klybeckquartier, beim Hafen oder auf dem Rosental-Areal möglich? Warum hat man nicht vor Jahren die Erlenmatt berücksichtigt? Aus dieser Perspektive erscheint der regierungsrätliche Beschluss fast etwas kleinmütig und als Weg des (vermuteten) geringsten Widerstands. Das ist kein gutes Omen.