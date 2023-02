Kommentar Fasnachtsarbeit? Eine Laternen-Posse mit nachhaltiger Pointe Ein Laternenmaler wird von der Basler Schwarzarbeitskontrolle gebüsst. Das sollte Profis, Amateure und Fasnächtler gleichermassen aufhorchen lassen. Andreas Schwald Drucken Teilen

In Laternen steckt viel Arbeit. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Da klopft doch die Basler Schwarzarbeitskontrolle bei einem Fasnachts-Laternenmaler an, verlangt die Auftragsbestätigung für die Umsetzung des Werks, und büsst den Mann, weil er keine vorweisen kann. Müssen jetzt auch Amateurkünstler befürchten, dass das Amt in der Garage oder vor dem Hobbyraum aufkreuzt und Papiere verlangt?

Kaum. Die Stichprobe habe nicht in fasnächtlichem Zusammenhang stattgefunden, sondern als übliche Kontrolle von selbstständig Erwerbenden.

Dennoch wirft dieser Schnitzelbangg – der sicher noch gesungen werden wird – wesentliche Punkte auf: Die Basler Fasnacht ist in ihrer Grösse und gesellschaftlicher Stellung keine Lappalie. Hier überschneiden sich ganzjährig Freiwilligenarbeit mit Fronarbeit, geregelte Arbeit mit Schwarzarbeit. Insbesondere beim Laternenmalen, das selten Selbstzweck ist, sind die Unterschiede horrend.

So dürfte die Pointe dieser vorfasnächtlichen Busse vor allem eine nachhaltige Ermahnung an Künstler, aber auch Auftraggeber sein: Fasnacht hin oder her, regelt nicht nur Bezahlung, sondern auch Engagement. Nicht, dass dann am Schluss eine Busse höher ausfällt als das, was einem so manche klamme Clique als Entgelt für zig Stunden Malerei zustupfen mag.