Kommentar Mit Blaulicht ans Limit: Basel wächst rasant – leider ohne grossen Plan Die hohe Auslastung der Basler Blaulichtorganisationen gehört zum akuten Wachstumsschmerz der Region. Mit einer belastbaren Infrastruktur-Planung wäre dieser jedoch zu lindern. Andreas Schwald

Die Zahl der Einsätze beim Basler Rettungsdienst steigt seit einigen Jahren rapide an. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Basel wächst munter weiter. In erster Linie vor allem aber im Einwohnerbereich: Die Bevölkerung nimmt rapide zu. Das ist lukrativ für den Kanton, das ist lukrativ für Immobilienbesitzer, und es ist gleichermassen lukrativ für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Gleichzeitig erwartet diese urbane Bevölkerung aber eine anspruchsvolle Bandbreite an Sicherheitsdienstleistungen. Die Polizei soll bitte pronto vor Ort sein, wenn es nebenan lärmt, die Feuerwehr möge neben dem Feuerlöschen auch Wespennester entfernen, und die Sanität könnte doch bitte noch schneller kommen.

Stossen wir bei der Verkehrsinfrastruktur bereits an Grenzen – überlasteter Bahnhof, defekte Margarethenbrücke, Stosszeiten-Staus auf Autobahn und Quartierstrassen –, so droht hier der nächste Infarkt. Es ist, als ob dieses Mehrfamilienhaus namens Basel immer weiter vollgepackt wird, ohne dass man sich gross Gedanken über das notwendige Zubehör macht.

Das könnte erklären, warum sich einige Regierungsräte zwar munter mit Wohnprogrammen, Wachstum und Begrünung brüsten, aber kaum ein belastbares Wachstumsprogramm für die städtische – geschweige denn regionale – Infrastruktur und damit auch für die Blaulichtorganisationen besteht. So lange sich die Regierung zwanghaft alles offenhält, um auf den nächsten politischen Zeitgeist zu reagieren, bleibt sie leider oft blind für die Dringlichkeiten des täglichen Lebens in dieser Metropole am Rhein.