Kommentar Nach dem glanzvollen Ja des Basler Stimmvolks: Nun weitere Senkungen ins Auge fassen Die anstehende OECD-Reform wird auch in Basel-Stadt zu einer Steuererhöhung für Unternehmen und damit zu Mehreinnahmen des Kantons führen. Es könnte sinnvoll sein, im Gegenzug die Steuern für natürliche Personen weiter zu senken. Hans-Martin Jermann

Am Sonntag hat das Basler Stimmvolk mit fast 85 Prozent Ja umfangreichen Steuersenkungen zugestimmt. Bild: Nicole Nars

Das überdeutliche Resultat des Basler Abstimmungssonntags lässt keinen Interpretationsspielraum offen. Angesichts jährlicher Überschüsse in dreistelliger Millionenhöhe ist offensichtlich, dass der Kanton Geld an seine Bevölkerung zurückgeben muss. Diese Einsicht teilen viele Linke, die – zu Recht – sensibel sind für Fragen nach der Verteilung des Reichtums in unserer Gesellschaft.

Die Gegner von Basta und Grünen mussten scheitern. Weil der Kanton derart im Geld schwimmt, dass er trotz Senkungen nicht auf wichtige Ausgaben verzichten muss. Und weil eine Allianz von SVP bis SP im Parlament ein Paket geschnürt hat, das einem Grossteil der Bevölkerung zugute kommt.

Die Abstimmungssieger verzichteten darauf, gleich weitere Entlastungen zu fordern. Diese könnten aber schon bald zum Thema werden: Im Rahmen der OECD-Steuerreform werden, vermutlich ab 2025, Konzerne stärker besteuert. Zumindest einen Teil der damit verbundenen Mehreinnahmen könnte Basel-Stadt nutzen, um die Steuern für natürliche Personen weiter zu senken. Damit die Stadt als Wohnort für Fachkräfte eben jener Konzerne attraktiv bleibt.

Tanja Soland mahnt zur Vorsicht. Das gehört zu ihrem Job als Finanzdirektorin. Mit Blick auf vergangene Steuersenkungen, die der Stadt dank Wirtschaftswachstum und dynamischer Effekte langfristig zu Mehreinnahmen verhalfen, wäre eine forschere Gangart gleichwohl nicht abwegig: Basel-Stadt könnte sich auch eine weitere Senkungsrunde mühelos leisten.