Kommentar Neue Feuerwerksregeln in Basel: Zu wenig, zu spät Die Vorschriften wurden Ende Januar beschlossen, seit Mitte Juni sind sie in Kraft. Die Polizei informiert die Bevölkerung aber erst seit Freitag – und auch das nur mit Plakaten und einem handgestrickten Video. Andreas Möckli Drucken Teilen

Ob man sie mag oder nicht, das Abrennen von Feuerwerkskörpern ist seit diesem Jahr in Basel neu geregelt. Symbolbild: Georgios Kefalas/Keystone

Was bisher verboten, aber vom Kanton toleriert wurde, ist seit eineinhalb Monaten gesetzlich geregelt. Kleinere private Feuerwerke sind am 31. Juli, am 1. August und am 31. Dezember offiziell geduldet – von 18 bis 1 Uhr.

Plakat der neuen Feuerwerksregeln in Basel-Stadt. Bild: zvg

Seit vergangenem Freitag macht die Polizei in der Stadt mit Plakaten auf die neuen Regeln aufmerksam. Hinzu kommt ein handgestricktes Video, das über die Social-Media-Plattform Instagram verbreitet wird. Zu wenig und zu spät, lässt sich dazu nur sagen. Plakate im öffentlichen Raum und ein Video sind eine gar selektive Art der Kommunikation. Viele Menschen haben so gar keine Chance, von den neuen Regeln zu erfahren. Wieso die Polizei glaubt, eine Vorlaufzeit von zehn Tagen sei ausreichend, bleibt ihr Geheimnis.

Die neuen Regeln haben ohnehin nur einen präventiven Charakter. Die flächendeckende Durchsetzung ist schlicht unmöglich, dafür ist nur schon das Polizeikorps viel zu klein. Somit bleibt den Behörden nur die Hoffnung, dass sich möglichst viele Menschen an die neuen Regeln halten. Wenn die Bevölkerung davon aber nichts weiss, verpufft die ganze Übung so rasch wie eine Rakete im Nachthimmel.